Сенатор Макконнелл: Американцев ввели в заблуждение — поддержка Украины выгодна США

Передача Украине вооружения способствует развитию промышленной базы в США, создает рабочие места для американцев, поэтому в интересах Соединенных Штатов продолжать и даже усиливать помощь Киеву в войне с Россией.

Об этом заявил лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл во время виртуального форума Выиграть войну. Выиграть мир.

По его словам, поддержка Украины среди американцев, прежде всего республиканцев, падает из-за оппозиции Дональда Трампа, впрочем хорошая новость в том, что руководство Конгресса и лидеры комитетов вооруженных сил, внешних отношений и разведки, бюджетных вопросов — в лагере поддержки украинцев.

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— Я думаю, что американский народ в определенной степени введен в заблуждение. Я не думаю, что они понимают факты, — отметил сенатор.

Макконнелл считает, что если российский диктатор Владимир Путин выиграет эту войну, следующей будет страна НАТО, поэтому гораздо разумнее остановить это вторжение, и единственные, кто готов участвовать в этом, — это сами украинцы.

— Мы стоим здесь против Китая, России, КНДР и Ирана. Это уже говорит о том, что вы на правильной стороне. Во-вторых, мы не теряем ни одного американского военного. Украинцы сами воюют. Относительно нашего ВВП — это действительно малая доля, которую мы предоставляем для этих усилий в Украине, — объяснил политик.

А когда США отправляют оружие и боеприпасы в Украину, то, как отметил сенатор, они замещают немало своих активов на более современное, передовое оборудование, подчеркнув, что они должны были бы восстанавливать свою промышленную базу и без войны в Украине из-за роста конкуренции со стороны РФ и КНР.

Накануне спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Кевин Маккарти заявил, что среди законодателей нет необходимого количества голосов для поддержки инициативы Сената, которая предусматривает избежание временной приостановки работы федеральных органов власти (так называемый шатдаун) и параллельное выделение средств для Украины.

Источник : Голос Америки

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