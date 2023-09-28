У НАТО есть рамочные контракты на производство боеприпасов на €2,4 млрд — Столтенберг

НАТО заключило рамочные контракты на €2,4 млрд для производства боеприпасов. Таким образом члены Альянса могут пополнить свои запасы и продолжать поддерживать Украину.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— НАТО уже много лет проводит совместные закупки. Сегодня я могу подтвердить, что НАТО имеет рамочные контракты на основные боеприпасы на сумму €2,4 млрд, включая твердые заказы на €1 млрд. Это охватывает такие возможности, как боеприпасы калибра 155 мм, противотанковое оружие, боеприпасы для основных боевых танков, — сказал он.

По словам Столтенберга, это поможет членам Альянса пополнить свои запасы, тогда как они продолжают поддерживать Украину.

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Генсек НАТО также отметил, что с момента полномасштабного вторжения России Украине было выделено почти €100 млрд, половина из которых поступила от США, а другая — от европейских стран-членов и Канады.

Кроме того, генсек НАТО Йенс Столтенберг пообещал помочь Украине с усилением ПВО.

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