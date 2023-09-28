Есть работа для российской ПВО: над Брянской областью сбивали БпЛА

Утром 28 сентября российские оккупанты пожаловались на атаку Брянской области беспилотниками.

В Минобороны РФ убеждают, что один дрон был зафиксирован над регионом утром.

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Его якобы перехватила российская противовоздушная оборона.

А еще один дрон ПВО якобы уничтожила около 11:00.

Напомним, что 23 сентября от атаки беспилотников страдал соседний Курск, который в тот день как раз отмечал День города.

После попадания в здание ФСБ и прилета по нефтеперерабатывающему заводу мэр Курска Игорь Куцак даже отменил праздничный салют.

Не прекратились атаки и на следующий день.

В понедельник утром губернатору области Роману Старовойту пришлось подтвердить, что произошло повреждение как в самом Курске, так и в районе.

Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Минобороны России

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