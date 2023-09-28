Есть работа для российской ПВО: над Брянской областью сбивали БпЛА
Утром 28 сентября российские оккупанты пожаловались на атаку Брянской области беспилотниками.
В Минобороны РФ убеждают, что один дрон был зафиксирован над регионом утром.
Его якобы перехватила российская противовоздушная оборона.
А еще один дрон ПВО якобы уничтожила около 11:00.
Напомним, что 23 сентября от атаки беспилотников страдал соседний Курск, который в тот день как раз отмечал День города.
После попадания в здание ФСБ и прилета по нефтеперерабатывающему заводу мэр Курска Игорь Куцак даже отменил праздничный салют.
Не прекратились атаки и на следующий день.
В понедельник утром губернатору области Роману Старовойту пришлось подтвердить, что произошло повреждение как в самом Курске, так и в районе.
Полномасштабная война в Украине длится уже 582-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Минобороны России
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Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко