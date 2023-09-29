Британия ввела санкции против РФ из-за фейковых выборов на оккупированных территориях
Правительство Великобритании вводит новые санкции против российских чиновников, причастных к недавним фейковым выборам в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а также в незаконно оккупированном Крыму.
Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Великобритании.
В санкционный список вошли российская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и высокопоставленные российские чиновники, которые непосредственно организовали фиктивные выборы в сентябре и прошлогодние псевдореферендумы на украинских территориях.
Так, под санкции попали:
- Наталья Бударина, секретарь ЦИК России, один из самых высокопоставленных чиновников Центральной избирательной комиссии.
- Андрей Алексеенко, глава так называемой Херсонской областной администрации.
- Марина Захарова, глава так называемой избирательной комиссии Херсона.
МИД Великобритании отмечает, что проведенные на суверенной украинской территории фиктивные референдумы были отклонены Генеральной Ассамблеей ООН в октябре 2022 года. Кроме того, украинцы, проживающие на этих временно оккупированных территориях, пережили масштабные зверства со стороны российских войск, включая пытки, сексуальное насилие и массовую депортацию.
Россия стремится уничтожить украинскую культуру и самобытность, чтобы укрепить свои незаконные притязания на территорию Украины, в том числе путем насильственной выдачи российских паспортов.
В начале сентября Россия организовала новые фиктивные выборы в оккупированных регионах Украины. Эти выборы являются очередным нарушением территориальной целостности Украины и Устава ООН. Ранее Великобритания предоставила Совету Безопасности ООН доказательства того, что результаты выборов были известны еще до проведения.
Стоит отметить, что Великобритания ввела санкции в отношении более 1 800 физических и юридических лиц из РФ. В их число входят 29 банков, на долю которых приходится более 90% российского банковского сектора, и 129 олигархов.
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