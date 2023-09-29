Британия ввела санкции против РФ из-за фейковых выборов на оккупированных территориях

Правительство Великобритании вводит новые санкции против российских чиновников, причастных к недавним фейковым выборам в оккупированных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей, а также в незаконно оккупированном Крыму.

Об этом говорится на сайте Министерства иностранных дел Великобритании.

В санкционный список вошли российская Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и высокопоставленные российские чиновники, которые непосредственно организовали фиктивные выборы в сентябре и прошлогодние псевдореферендумы на украинских территориях.

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Так, под санкции попали:

Наталья Бударина, секретарь ЦИК России, один из самых высокопоставленных чиновников Центральной избирательной комиссии.

Андрей Алексеенко, глава так называемой Херсонской областной администрации.

Марина Захарова, глава так называемой избирательной комиссии Херсона.

МИД Великобритании отмечает, что проведенные на суверенной украинской территории фиктивные референдумы были отклонены Генеральной Ассамблеей ООН в октябре 2022 года. Кроме того, украинцы, проживающие на этих временно оккупированных территориях, пережили масштабные зверства со стороны российских войск, включая пытки, сексуальное насилие и массовую депортацию.

Россия стремится уничтожить украинскую культуру и самобытность, чтобы укрепить свои незаконные притязания на территорию Украины, в том числе путем насильственной выдачи российских паспортов.

В начале сентября Россия организовала новые фиктивные выборы в оккупированных регионах Украины. Эти выборы являются очередным нарушением территориальной целостности Украины и Устава ООН. Ранее Великобритания предоставила Совету Безопасности ООН доказательства того, что результаты выборов были известны еще до проведения.

Стоит отметить, что Великобритания ввела санкции в отношении более 1 800 физических и юридических лиц из РФ. В их число входят 29 банков, на долю которых приходится более 90% российского банковского сектора, и 129 олигархов.

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