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Неизвестны размер территории и количество населения. Орбан считает нереалистичным вступление Украины в ЕС

Віктор Орбан
Фото: Depositphotos

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сомневается, что в ближайшее время начнутся переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом он заявил во время выступления на государственном радио, передает агентство Associated Press.

По его словам, воюющая страна не может стать членом ЕС.

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Кроме того, для принятия новой страны в блок требуется согласие 27 стран-членов ЕС. Например, парламент Венгрии должен будет проголосовать за вступление Украины в Евросоюз.

— Когда я нахожусь в зале заседаний, я не чувствую непреодолимого желания, чтобы венгерский парламент проголосовал за вступление Украины в Евросоюз в течение двух лет. Поэтому я бы поостерегся таким амбициозным планам, — заявил Орбан.

Напомним, что Украина получила официальный статус кандидата в члены ЕС в прошлом году. Ожидается, что Европейский совет начнет переговоры о вступлении Украины в декабре.

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Орбан отметил, что Европейскому Союзу придется отвечать на очень длинные и сложные вопросы, прежде чем всерьез задуматься о членстве Украины, 2которая находится в состоянии территориальной войны2.

— Мы не знаем размер территории этой страны, поскольку она все еще находится в состоянии войны. Мы не знаем, каково ее население, поскольку оно бежит от войны, — сказал премьер Венгрии.

Он считает, что принять Украину в ЕС, якобы не зная ее параметров, было бы беспрецедентно.

Ранее Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет оказывать поддержку Киеву на международной арене, пока не будет решена проблема соблюдения прав этнических венгров в Украине.

Віктор Орбан, Венгрия
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