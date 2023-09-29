Потроллили Путина: в Минобороны Британии показали, как выглядит введение Россией “праздника оккупации”
Министерство обороны Великобритании высмеяло введение Россией “праздника оккупации” частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Х (Twitter).
В ведомстве обнародовали видео с перекотиполем и поинтересовались, какое количество стран в течение года публично признали результаты фейковых “референдумов” РФ на временно захваченных и оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.
One year on, how many countries have publicly recognised the results of Russia’s sham referendums in Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia?
The world has chosen to #StandWithUkraine pic.twitter.com/YoOShDxCvt
— Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 28, 2023
Там отметили, что весь мир, кроме Северной Кореи и Сирии, не признает фиктивных “референдумов” и поддерживает Украину.
Напомним, что 28 сентября президент РФ Владимир Путин подписал закон о введении нового “праздника” — дня попытки аннексии частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей, который в России назвали “днем воссоединения”.
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