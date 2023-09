Потроллили Путина: в Минобороны Британии показали, как выглядит введение Россией “праздника оккупации”

Министерство обороны Великобритании высмеяло введение Россией “праздника оккупации” частей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Соответствующее сообщение было опубликовано в соцсети Х (Twitter).

В ведомстве обнародовали видео с перекотиполем и поинтересовались, какое количество стран в течение года публично признали результаты фейковых “референдумов” РФ на временно захваченных и оккупированных территориях в Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

One year on, how many countries have publicly recognised the results of Russia’s sham referendums in Donetsk, Luhansk, Kherson and Zaporizhzhia?

The world has chosen to #StandWithUkraine pic.twitter.com/YoOShDxCvt

— Ministry of Defence (@DefenceHQ) September 28, 2023