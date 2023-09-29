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Румыния перемещает ПВО ближе к границе Украины из-за падения дронов РФ – СМИ

Дрони Shahed

Румыния перемещает средства противовоздушной обороны ближе к своим придунайским селам через реку от Украины, где беспилотники РФ атакуют зерновые объекты.

Об этом на условиях анонимности заявили два высокопоставленных источника в оборонном ведомстве.

Кроме того, Румыния добавляет больше военных наблюдательных постов и патрулей в этом районе.

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Эти меры, вместе с развертыванием четырех дополнительных американских истребителей F-16 и расширением бесполетной зоны, являются признаком растущего беспокойства.

Напомним, что в июле после выхода РФ из зернового соглашения войска агрессора атаками беспилотников Shahed-136/131 постоянно разрушают портовую и зерновую инфраструктуру украинских портов на Дунае.

За последние несколько недель на берегу Дуная в Румынии военные трижды находили обломки российских дронов. Первый раз остатки Шахедов обнаружили 6 сентября, во второй раз – 9 сентября, а в третий раз – 13 сентября. Все даты совпадают с обстрелами россиянами украинских портов.

15 сентября Румыния закрыла небо в 30-километровой зоне вблизи границы с Украиной. Военные страны заявили, что готовы применять свою ПВО против российских беспилотников.

Источник: Reuters
атака дронами, Война в Украине, Російська агресія, Румунія
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