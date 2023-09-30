Путин потерял контроль над ходом войны – глава ВС Великобритании

Адмирал Тони Радакин, глава Вооруженных сил Великобритании, считает, что российский диктатор Владимир Путин потерял контроль над войной в Украине.

Об этом пишет британское издание The Daily Telegraph.

Во время визита Тони Радакина в Киев вместе с министром обороны Грантом Шеппсом, адмирал подчеркнул, что Украина сохраняет инициативу на войне — это хорошо можно проследить по ударах по кораблям и штабу Черноморского флота РФ.

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– Недавние удары по Черноморскому флоту – еще один пример того, как Украина сохраняет инициативу. Путин потерял контроль над войной, которую он начал, и в результате Россия ослабевает, – сказал Тони Радакин.

Что касается ракетного удара по зданию штаба ЧФ РФ, то, в Воздушных силах ВСУ его охарактеризовали, как удар по диктатуре Путина.

Украина неоднократно обращалась к Западу с просьбой предоставить больше оружия, в том числе дальнобойных ракет. На прошлой неделе бывший премьер Борис Джонсон призвал нынешнего главу правительства Риши Сунака передать Украине больше ракет Storm Shadow.

Глава Минобороны Великобритании Грант Шеппс свой визит прокомментировал так: Я вернулся в Киев, чтобы лично спросить президента Зеленского, что ему нужно для победы.

Ожидается, что Себастьен Лекорню, министр обороны Франции, также проведет переговоры с Владимиром Зеленским и его министром обороны Рустемом Умеровым.

– Мы знаем, что эта война будет длиться долго. Мы должны быть уверены, что завтра сможем оказывать надежную помощь Украине, – сказал Лекорню.

Украина производит пушки и снаряды по стандартам НАТО. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время выступления на первом Международном форуме оборонных индустрий в Киеве. Несмотря на поддержку союзников, без нашего собственного производства оружия и боеприпасов было бы невозможно иметь результаты на фронте.

Фото: головнокомандувач ЗСУ

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