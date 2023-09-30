Ядерный шантаж НАТО: эксперт объяснил, как следует действовать Альянсу в случае агрессии со стороны РФ

Эскалация между главными державами, обладающими стратегическим ядерным оружием, может вспыхнуть из-за наращивания Китаем своих потенциалов.

В том случае, если Китай наберётся решимости, чтобы вторгнуться на Тайвань, то в этот момент Россия может воспользоваться ослаблением НАТО и начать агрессию против стран Альянса.

Тогда США и их союзники по НАТО должны не бояться применить ядерное оружие, поскольку преимущества в регулярных вооруженных силах Соединенных Штатов над Россией может быть недостаточно.

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Об этом в своей статье на сайте Североатлантического альянса написал бывший Грегори Уивер, который является отставным членом Высшей исполнительной службы США в отставке и директором компании Strategy to Plans, LLC. В прошлом он работал в должности федерального высшего руководителя в Объединенном штабе США в офисе заместителя Министра обороны по вопросам политики, а также в Стратегическом командовании вооруженных сил США. На последней государственной должности он был главным советником председателя Объединенного комитета начальников штабов по вопросам политики, стратегии и планов в сфере ядерной, космической, кибернетической, противоракетной обороны и контроля над вооружениями.

— Жалкая эффективность российских вооруженных сил в первые дни войны в Украине может убедить некоторых в НАТО в том, что будущая российская угроза для Альянса может быть сдержана прежде всего благодаря превосходству Вооруженных сил НАТО, и что усиление сдерживания применения Россией ядерного оружия в будущем конфликте больше не является первоочередным приоритетом. Это опасная ошибка, — предостерегает он.

Такой подход, продолжил Вивер, не принимает во внимание соответствующие уроки, извлеченные из российского вторжения в Украину, а также фундаментальные изменения в будущей области безопасности, в которой НАТО придется сдерживать или побеждать российскую агрессию и эскалацию.

Итак, пишет экс-чиновник Пентагона, НАТО может вынести несколько уроков из российско-украинской войны, при условии, если Россия не применит ядерное оружие и не получит решительной победы.

Во-первых, пишет он, лидеры стран НАТО должны осознать, что решение президента РФ Владимира Путина о вторжении в Украину продемонстрировало как высокую склонность к риску, так и глубокие просчеты в процессе его принятия.

— Такое сочетание риска и просчетов вызывает большое беспокойство, особенно в сочетании с постоянными угрозами ядерной эскалации со стороны России, — написал Уивер.

Во-вторых, руководство НАТО должно осознать, что действия российских войск в Украине, вероятно, приведут к усилению российской зависимости от ядерного оружия. В гипотетической будущей войне с НАТО Россия, скорее всего, осознает необходимость применения ядерного оружия на более ранней стадии конфликта, либо для достижения победы, либо для предотвращения поражения.

— Это означает, что сдерживание российской ограниченной ядерной эскалации станет даже важнее, чем сдерживание российской обычной агрессии, — отмечает эксперт.

В-третьих, руководство НАТО не должно делать выводов, что если российские лидеры не применят ядерное оружие в Украине, то они не сделают этого против НАТО при других обстоятельствах.

— Среди некоторых на Западе существует тенденция делать опасно ошибочное предположение: что сдерживание ядерного применения вряд ли сработает, потому что если ядерное оружие будет применено вообще — в любом количестве, с любой мощностью и с любой целью — война быстро выйдет из-под контроля и почти автоматически приведет к катастрофическим крупномасштабным боевым столкновениям, — пишет он.

При этом Грегори Уивер допускает, что не следует пренебрегать теми рисками, что ограниченное применение ядерного оружия может привести к неконтролируемой эскалации, но “это отнюдь не гарантировано и маловероятно”.

Такой подход эксперт называет ошибочным предположением, которое может привести к “ошибочному рецепту”: полагаться прежде всего на угрозу неконтролируемой ядерной эскалации для сдерживания применения Россией ядерного оружия на любом уровне, игнорируя российскую стратегию, а также набор ядерных сил и средств, позволяющих ей это делать.

В-четвертых, отмечает эксперт, если руководство Кремля будет считать, что нежелание НАТО военно вмешиваться в Украину является следствием неоднократных ядерных угроз со стороны Москвы, Россия получит неправильный урок относительно готовности НАТО воевать перед лицом таких ядерных угроз в случае конфликта с Альянсом.

— Такое ложное восприятие может убедить Россию в том, что принудительные ядерные угрозы или применение ядерного оружия расколет Альянс в будущем кризисе или конфликте с приемлемым риском того, что НАТО не отреагирует таким образом, что это решительно ухудшит позицию России в конфликте, — сказал он.

Специалист по ядерной безопасности указывает, что фундаментальные изменения в международной архитектуре безопасности, которые сейчас претерпевают существенные изменения, также усиливают важность ядерных сил сдерживания НАТО.

Специалист по ядерной безопасности указывает, что фундаментальные изменения в международной архитектуре безопасности, которые сейчас претерпевают существенные изменения, также усиливают важность ядерных сил сдерживания НАТО.

— Из-за стремительного наращивания Китаем своих ядерных вооружений США и их союзники вскоре впервые в ядерную эпоху столкнутся с двумя равными по силе ядерными противниками. Если бы новый статус Китая придал ему уверенности для нападения на Тайвань, российские лидеры могли бы увидеть возможность для агрессии против НАТО, учитывая, что еще один ядерный противник может отвлечь американских военных. Нынешнее преимущество НАТО над Россией в обычных вооружениях при таком сценарии будет значительно уменьшено или сведено на нет, что заставит НАТО полагаться на ядерное оружие для противодействия российскому превосходству в обычных вооружениях, — пишет Уивер.

Вместе с тем, отмечает эксперт, если Россия придет к выводу, что ее преимущество в ядерных вооружениях на театре военных действий обеспечит ей или решающее военное преимущество, или козырь на случай, если такая оппортунистическая агрессия против НАТО с использованием обычных вооружений потерпит неудачу, то может начаться война между Россией и НАТО.

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