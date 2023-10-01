Как РФ сможет финансировать войну в Украине в 2024 году – прогноз разведки Британии

В разведке Минобороны Великобритании считают вполне вероятной способность России поддерживать расходы на оборону в 2024 году на уровне 10,8 трлн рублей.

Однако, уверены в британском оборонном ведомстве, удастся это сделать российскому руководству только за счет экономики в целом.

Кроме того, добавляют британские разведчики, не следует забывать, что полная информация о российских расходах на оборону всегда засекречена.

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Поэтому это следует учитывать, анализируя просочившиеся в сеть документы Министерства финансов России.

Но, во всяком случае, отмечают в разведке Минобороны Великобритании, эти цифры свидетельствуют о том, что Россия готовится к длительной войне в Украине.

Напомним, что на днях издание Bloomberg обнародовало проект бюджета РФ, согласно которому расходы России на оборону в 2024 году возрастут примерно до 30% от общих государственных расходов.

Эта сумма эквивалентна ориентировочно 6% валового внутреннего продукта (для сравнения в 2023 году – 3,9% ВВП, в 2021 году – 2,7% ВВП) и больше аналогичных затрат в 2023 году на 68%.

К слову, попавшие в сеть документы стали дополнением к комментариям министра обороны РФ Сергея Шойгу, который во время совещания коллегии возглавляемого им ведомства уверял, что в войне с Украиной “последовательная реализация мер плана деятельности к 2025 году позволит достичь определенных целей”.

Полномасштабная война в Украине длится уже 585-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

Источник: Ministry of Defence

Фото: ГУР

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