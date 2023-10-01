Сделаю все для переговоров между РФ и Украиной: победитель выборов в Словакии Фицо
Бывший премьер-министр Словакии и лидер пророссийской партии Smer-SD Роберт Фицо, которая победила на досрочных парламентских выборах, повторил свое заявление о намерениях прекратить оказывать помощь Украине.
— Люди в Словакии имеют большие проблемы, чем Украина, — подчеркнул он.
Фицо также сказал, что сделает все возможное, чтобы так называемые мирные переговоры между Россией и Украиной начались.
— Украина — это огромная трагедия для всех. Если Smer попросят сформировать правительство… я сделаю все, в частности в рамках Евросоюза, чтобы мирные переговоры начались как можно скорее, — добавил он.
Получив 22,9% голосов, Smer не имеет достаточного количества мест в парламенте, чтобы управлять самостоятельно. Однако Фицо будет иметь шанс снова стать премьер-министром, когда начнутся коалиционные переговоры.
В то же время либеральная партия Прогрессивная Словакия, которая пообещала продолжать поддерживать Украину, и заняла второе место с 17,9% голосов, заявила, что сделает “все возможное”, чтобы помешать Фицо сформировать правительство.
Ее лидер Михал Шимечка говорит, что будет разговаривать с другими партиями, чтобы выяснить, есть ли возможность создать коалицию против Фицо.
Если это произойдет, Фицо не впервые выиграет выборы, но не сможет сформировать правительство. В 2010 году он занял первое место, но его отодвинула на второй план коалиция, сформированная вокруг второй по величине партии.
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