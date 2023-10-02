Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Мир
Валентина Летяк, редактор ленты

Авиазавод в Смоленске “устал”, повреждена производственная база ракет Х-59 — Юсов

Авиазавод в Смоленске “устал”, повреждена производственная база ракет Х-59 — Юсов
Фото: УНИАН

Повреждена производственная база авиазавода в Смоленске, соответственно, нарушены темпы производства различных модификаций ракеты Х-59. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини рассказал детали атаки ударных дронов 1 октября по предприятию российского ВПК.

— Он “устал”, как и многие другие объекты, которые используются рашистами для агрессии и геноцидной войны против Украины. В данном случае речь идет о предприятии, которое задействовано в производстве различных модификаций ракеты Х-59. Это ракеты, которые запускаются прежде всего по гражданской инфраструктуре Украины, уносят жизни и мирных граждан, и наших защитников, — подчеркнул разведчик.

Юсов сказал, что не будет комментировать, что прилетело и откуда, но сам факт подтвердил, добавив, что такая практика будет продолжаться.

Он также отказался раскрывать подробности удара беспилотников по стоянке российских вертолетов в Сочи, отметив, что на территории РФ время от времени что-то происходит — как следствие агрессии.

Сейчас смотрят

— Демилитаризация России очевидно будет продолжаться, пока не прекратится военная агрессия против Украины, — подытожил Юсов.

Ранее в ГУР подтвердили, что в результате атаки ударных дронов 1 октября на российский авиазавод в Смоленске нарушен процесс производства ракет Х-59 различных модификаций. Три из четырех БпЛА попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия.

Читайте также
Попали по стоянке российских вертолетов: в ГУР подтвердили атаку БпЛА на Смоленск и Сочи
дрон квадрокоптер безпілотник

Андрій Юсов, атака дронами, Дрони, Разведка, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Это военное преступление: глава МИД Румынии осудила удары РФ по портам Украины
глава МЗС Румунії Лумініца Одобеску
Получена очень ценная информация: Юсов раскрыл детали спецоперации Барыня
Авиазавод в Смоленске “устал”, повреждена производственная база ракет Х-59 — Юсов
Рекорд Шахедов в сентябре. Игнат прогнозирует дальнейшее увеличение атак дронов
Дрони Шахед
Не надо думать, что это лишь разведка боем. Игнат назвал цель ночной атаки РФ
Авиазавод в Смоленске “устал”, повреждена производственная база ракет Х-59 — Юсов
Нарушено производство ракет Х-59 в Смоленске: ГУР об атаке ударных дронов
Авіазавод у Смоленську

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
Оккупант разревелся на камеру | ГПСУ напомнили белорусам, кто враг | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Авиазавод в Смоленске “устал”, повреждена производственная база ракет Х-59 — Юсов
Оккупанты едва не убили многодетную семью | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Авиазавод в Смоленске “устал”, повреждена производственная база ракет Х-59 — Юсов
Нашествие дронов в РФ | Почаевская лавра утопает в уголовных процессах | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Авиазавод в Смоленске “устал”, повреждена производственная база ракет Х-59 — Юсов
Праздничная бавовна в Крыму | В Словакии победил “Русский мир”? | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
Авиазавод в Смоленске “устал”, повреждена производственная база ракет Х-59 — Юсов
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь