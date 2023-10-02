Авиазавод в Смоленске “устал”, повреждена производственная база ракет Х-59 — Юсов
Повреждена производственная база авиазавода в Смоленске, соответственно, нарушены темпы производства различных модификаций ракеты Х-59. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона Єдині новини рассказал детали атаки ударных дронов 1 октября по предприятию российского ВПК.
— Он “устал”, как и многие другие объекты, которые используются рашистами для агрессии и геноцидной войны против Украины. В данном случае речь идет о предприятии, которое задействовано в производстве различных модификаций ракеты Х-59. Это ракеты, которые запускаются прежде всего по гражданской инфраструктуре Украины, уносят жизни и мирных граждан, и наших защитников, — подчеркнул разведчик.
Юсов сказал, что не будет комментировать, что прилетело и откуда, но сам факт подтвердил, добавив, что такая практика будет продолжаться.
Он также отказался раскрывать подробности удара беспилотников по стоянке российских вертолетов в Сочи, отметив, что на территории РФ время от времени что-то происходит — как следствие агрессии.
— Демилитаризация России очевидно будет продолжаться, пока не прекратится военная агрессия против Украины, — подытожил Юсов.
Ранее в ГУР подтвердили, что в результате атаки ударных дронов 1 октября на российский авиазавод в Смоленске нарушен процесс производства ракет Х-59 различных модификаций. Три из четырех БпЛА попали в цель, нанеся значительные повреждения производственным мощностям военного предприятия.
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