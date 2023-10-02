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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Мексике во время мессы рухнула крыша церкви: по меньшей мере 10 погибших и 60 травмированных

зруйнована церква
Фото: Getty Images

На севере Мексики в церкви во время воскресного богослужения произошел обвал крыши — погибли по меньшей мере 10 человек, около 60 травмированы.

Об этом сообщает Associated Press.

Трагедия произошла в тот момент, когда прихожане причащались в церкви Санта Круз в городе Сьюдад-Мадеро, расположенном на побережье Персидского залива.

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По словам местных властей, около 30 прихожан оказались под завалами. А в момент обрушения в церкви находилось около 100 человек.

К спасательным работам привлечены подразделения Национальной гвардии, полиции штата, управления гражданской обороны штата и Красного Креста. Искать людей помогали собаки.

Позднее епархия опубликовала список пострадавших, среди которых были четырехмесячный младенец, три пятилетних и два девятилетних ребенка. В полиции сообщают, что трое погибших — дети. Столько пострадавших детей объясняется тем, что в церкви должны были проводиться крестины.

Руководство епархии призывает людей приносить доски, бревна, чтобы укрепить крышу, пока идут спасательные работы.

Ранее сообщалось, что на пляже Мичоакан в Мексике молния ударила в двух отдыхающих. Пострадавшие — турист и продавщица гамаков из мексиканского города Колыма. Женщина погибла на месте, а мужчину успели госпитализировать, но спасти не удалось.

Источник: AP News
загиблі, Мексика, Церква
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