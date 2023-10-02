В Мексике во время мессы рухнула крыша церкви: по меньшей мере 10 погибших и 60 травмированных

На севере Мексики в церкви во время воскресного богослужения произошел обвал крыши — погибли по меньшей мере 10 человек, около 60 травмированы.

Об этом сообщает Associated Press.

Трагедия произошла в тот момент, когда прихожане причащались в церкви Санта Круз в городе Сьюдад-Мадеро, расположенном на побережье Персидского залива.

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По словам местных властей, около 30 прихожан оказались под завалами. А в момент обрушения в церкви находилось около 100 человек.

In #Mexico, the roof of a church collapsed during a baptism ceremony Nine people died, 50 others were injured. The army was involved in removing the rubble and searching for people. In the building at the time of the collapse were more than 100 people. The incident occurred in… pic.twitter.com/z6kmtYbZ8e — NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2023

Mexico: At least five people were killed in northeastern Mexico after the roof of a church collapsed. Reports cited Tamaulipas state police as saying that around 100 people were in the church at the time of the collapse.https://t.co/rIpRaP9S3t pic.twitter.com/ffvuEZBLrG — DW News (@dwnews) October 2, 2023

К спасательным работам привлечены подразделения Национальной гвардии, полиции штата, управления гражданской обороны штата и Красного Креста. Искать людей помогали собаки.

Позднее епархия опубликовала список пострадавших, среди которых были четырехмесячный младенец, три пятилетних и два девятилетних ребенка. В полиции сообщают, что трое погибших — дети. Столько пострадавших детей объясняется тем, что в церкви должны были проводиться крестины.

Руководство епархии призывает людей приносить доски, бревна, чтобы укрепить крышу, пока идут спасательные работы.

Ранее сообщалось, что на пляже Мичоакан в Мексике молния ударила в двух отдыхающих. Пострадавшие — турист и продавщица гамаков из мексиканского города Колыма. Женщина погибла на месте, а мужчину успели госпитализировать, но спасти не удалось.

Источник : AP News

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