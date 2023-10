В Мексике во время мессы рухнула крыша церкви: по меньшей мере 10 погибших и 60 травмированных

На севере Мексики в церкви во время воскресного богослужения произошел обвал крыши — погибли по меньшей мере 10 человек, около 60 травмированы.

Об этом сообщает Associated Press.

Трагедия произошла в тот момент, когда прихожане причащались в церкви Санта Круз в городе Сьюдад-Мадеро, расположенном на побережье Персидского залива.

По словам местных властей, около 30 прихожан оказались под завалами. А в момент обрушения в церкви находилось около 100 человек.

In #Mexico, the roof of a church collapsed during a baptism ceremony

Nine people died, 50 others were injured. The army was involved in removing the rubble and searching for people.

In the building at the time of the collapse were more than 100 people. The incident occurred in… pic.twitter.com/z6kmtYbZ8e

— NEXTA (@nexta_tv) October 2, 2023