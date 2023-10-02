ЕС расширится от Лиссабона до Луганска – МИД Германии о вступлении Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила обещание Евросоюза принять Украину в состав блока в будущем.

Об этом сообщает Handelsblatt.

— Будущее Украины — в Европейском Союзе, в этом сообществе свободы. И вскоре оно протянется от Лиссабона до Луганска, — сказала она.

По словам Бербок, союзники в ЕС будут поддерживать Украину на пути к вступлению.

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Глава МИД Германии прибыла в Киев, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел Евросоюза.

Ранее глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что уже в 2030 году Украина может стать полноценным членом Европейского Союза, если со стороны официального Киева будут выполнены все необходимые реформы.

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