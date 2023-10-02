Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные Срочно
В Калиновке Винницкой области есть попадания после атаки дронов: что говорят в горсовете
Массированная атака Черкасской области: РФ попала в промышленную инфраструктуру Умани
Упали все смонтированные пролеты: в Киеве развалился Дегтяревский мост на Шулявке
Каждый является защитником Украины: почему 1 октября можно считать общенациональным праздником
Как получить выписку из ЕГР для ФЛП онлайн: пошаговая инструкция
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

ЕС расширится от Лиссабона до Луганска – МИД Германии о вступлении Украины

Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила обещание Евросоюза принять Украину в состав блока в будущем.

Об этом сообщает Handelsblatt.

— Будущее Украины — в Европейском Союзе, в этом сообществе свободы. И вскоре оно протянется от Лиссабона до Луганска, — сказала она.

По словам Бербок, союзники в ЕС будут поддерживать Украину на пути к вступлению.

Сейчас смотрят

Глава МИД Германии прибыла в Киев, чтобы принять участие во встрече министров иностранных дел Евросоюза.

Ранее глава представительства ЕС в Украине Катарина Матернова заявила, что уже в 2030 году Украина может стать полноценным членом Европейского Союза, если со стороны официального Киева будут выполнены все необходимые реформы.

Читайте также
ЕС намерен увеличить военную помощь Украине — Боррель
Жозеп Боррель

ЕС, МЗС Німеччини, Украина
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Первая в истории за пределами блока. В Киеве начинается встреча глав МИД стран Евросоюза
Україна-ЄС
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Герой України
ЕС намерен увеличить военную помощь Украине — Боррель
Жозеп Боррель
Президент Грузии считает, что после Украины Путин может напасть на Тбилиси или страны Балтии
Саломе Зурабішвілі
Ничего не угрожает поставкам оружия, одобренным ранее — Маркарова об утверждении временного финансирования в США
Оксана Маркарова - посол України в США

Загрузка

Игры
Видео
Маскируется под стаю птиц: как бригада Рубеж уничтожает дроны-камикадзе Скальпель

Российские дроны-камикадзе Скальпель украинские воины уже заметили на фронте. Москва планирует начать промышленное производство этого типа барражирующих боеприпасов взамен Ланцетам. Вражеских беспилотников над нашими защитниками – уйма. Они охотятся за украинской техникой и оружием, поэтому у зенитчиков сейчас много работы. Бойцы бригады наступления Рубеж Национальной гвардии собирают на антидроновые ружья.

Татьяна Наконечная
Оккупант разревелся на камеру | ГПСУ напомнили белорусам, кто враг | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
ЕС расширится от Лиссабона до Луганска – МИД Германии о вступлении Украины
Оккупанты едва не убили многодетную семью | Обстрел Сумской области | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
ЕС расширится от Лиссабона до Луганска – МИД Германии о вступлении Украины
Нашествие дронов в РФ | Почаевская лавра утопает в уголовных процессах | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
ЕС расширится от Лиссабона до Луганска – МИД Германии о вступлении Украины
Праздничная бавовна в Крыму | В Словакии победил “Русский мир”? | Новости Факты ICTV за 01.10.2023
ЕС расширится от Лиссабона до Луганска – МИД Германии о вступлении Украины
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь