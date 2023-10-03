В Ростове-на-Дону подожгли склад с униформой оккупантов
В понедельник вечером, 2 октября, в российском городе Ростов-на-Дону произошел масштабный пожар на складе с российской униформой для военнослужащих.
Об этом свидетельствуют сообщения из соцсетей, а также данные российских СМИ.
Также о своей ответственности за поджог заявили представители подпольного движения Скрепачъ. В своем Telegram-канале они сообщили, что в результате пожара были уничтожены комплекты военной формы.
В подполье сообщили, что инцидент произошел на Шоссейной улице, неподалеку от торгово-развлекательного центра Мегамаг.
— Ростов-на-Дону. Все будет гореть, что приготовили для войны. В промзоне на левом берегу возле Мегамага на Шоссейной уничтожен запас формы. В 20:40, ул. Шоссейная, 300 кв. очищено, — говорится в сообщении.
Сейчас пожар якобы был локализован. Площадь распространения огня перед возможной локализацией составляла не менее 500 м. кв. Во время пожара огонь перекинулся на соседнее здание.
Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.
Вместе с тем, в ростовских Telegram-каналах пишут о едком дыме над городом.
Российские чрезвычайные службы выехали на место. Для тушения огня было привлечено 63 человека и 21 единица техники.
Примечательно, что российская сторона заявляет, что поджога склада с военной формой не было, а просто на открытом месте загорелись деревянные паллеты.
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