В России создали штрафные подразделения, известные как Шторм-Z. В ряды набрали сотни военных и гражданских правонарушителей и отправили на фронт в Украину.

Об этом сообщают журналисты Reuters, которым удалось пообщаться с некоторыми военнослужащими батальона.

По словам одного российского военного из части № 40318, который в мае и июне воевал вблизи Бахмута, штурмовики из этого батальона — это просто мясо.

Он рассказал, что оказывал медицинскую помощь нескольким раненым бойцам Шторм-Z на поле боя, хотя командир приказал оставить тех. Почему командир отдал такой приказ, российский военный не знает, но говорит, что обычно руководство считало штурмовиков из Шторм-Z менее ценными, чем обычных солдат.

— Если коменданты ловят кого-то с запахом алкоголя изо рта, то немедленно отправляют в отряд Шторм-Z, — говорит военный.

Журналисты Reuters связались с офицером части № 40318, однако тот отказался давать комментарий относительно Шторм-Z и положил трубку. От Минобороны РФ журналисты также не дождались ответа.

Пропагандистские СМИ утверждают, что отряды Шторм-Z существуют, они участвовали в боях, а некоторые даже получили медали.

Кого отправляют в штрафные батальоны

Штрафные отряды насчитывают около 100-150 бойцов в каждом. Они входят в состав регулярных армейских подразделений, обычно их отправляют на наиболее сложные участки фронта, где они часто несут большие потери.

Один оккупант, осужденный за кражу, который был завербован еще в тюрьме, рассказал, что из 120 военных выжило только 15. Это было под Бахмутом в июне.

По словам опрошенных, в состав отрядов входят осужденные, добровольно вызвавшиеся воевать в обмен на обещание помилования, и солдаты срочной службы, наказанные за дисциплинарные нарушения. Подразделения Шторм-Z подчиняются непосредственно Министерству обороны РФ.

По данным независимой организации Conflict Intelligence Team, Минобороны РФ использует отряды Шторм-Z как расходную пехоту. Солдат просто бросают на самые опасные участки фронта как в обороне, так и в наступлении.

Первые сообщения о существовании штрафных отрядов Шторм-Z появились в апреле, когда американский Институт изучения войны (ISW) рассказал об утечке военного отчета Минобороны РФ о формировании отрядов.

В Reuters не могут точно сказать, сколько всего солдат воюют в этих подразделениях, хотя по словам тех, кто непосредственно причастен к Шторм-Z, речь идет о как минимум нескольких сотнях штурмовиков на фронте.

Исторический прецедент

Штрафбаты существовали и в Красной армии. Так, в 1942 году, когда армия СССР отступала перед нацистами, диктатор Иосиф Сталин приказал из солдатов, которые в панике покидали свои посты, формировать штрафные батальоны на самых опасных участках фронта.

Согласно российскому законодательству о воинской дисциплине, военнослужащий может быть переведен в штрафную часть только по приговору военного суда. Никто из тех, кого отправили в Шторм-Z, не представал перед судом.

Стоит отметить, что Женевская конвенция не распространяется на солдат из штрафбатов.

