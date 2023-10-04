Большинство республиканцев поддерживает продолжение помощи Украине, несмотря на отставку Маккарти — Кирби
Большинство республиканцев в Палате представителей США поддерживает помощь Украине даже несмотря на отставку спикера Кевина Маккарти.
Об этом во время брифинга сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
— Все руководство Палаты поддерживает продолжение помощи Украине, и подавляющее большинство членов Палаты со стороны республиканцев поддерживает продолжение помощи Украине, — сказал он.
По его словам, есть лишь “небольшое меньшинство активных членов, которые сопротивляются этому, но они не представляют свою партию и не представляют свое руководство”.
Чиновник отметил, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы поддержка Украины со стороны Америки была прервана.
— Время не играет нам на руку. Мы имеем достаточно финансовых полномочий, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя еще некоторое время, но нам нужно решение Конгресса, чтобы не допустить перебоев в поддержке, — считает Кирби.
Он также отметил, что поддержка Украины укрепляет национальную безопасность Соединенных Штатов.
3 октября Кевина Маккарти отстранили от должности спикера нижней палаты Конгресса США.
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