Большинство республиканцев поддерживает продолжение помощи Украине, несмотря на отставку Маккарти — Кирби

Большинство республиканцев в Палате представителей США поддерживает помощь Украине даже несмотря на отставку спикера Кевина Маккарти.

Об этом во время брифинга сообщил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

— Все руководство Палаты поддерживает продолжение помощи Украине, и подавляющее большинство членов Палаты со стороны республиканцев поддерживает продолжение помощи Украине, — сказал он.

По его словам, есть лишь “небольшое меньшинство активных членов, которые сопротивляются этому, но они не представляют свою партию и не представляют свое руководство”.

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Чиновник отметил, что ни при каких обстоятельствах нельзя допустить, чтобы поддержка Украины со стороны Америки была прервана.

— Время не играет нам на руку. Мы имеем достаточно финансовых полномочий, чтобы удовлетворить потребности Украины на поле боя еще некоторое время, но нам нужно решение Конгресса, чтобы не допустить перебоев в поддержке, — считает Кирби.

Он также отметил, что поддержка Украины укрепляет национальную безопасность Соединенных Штатов.

3 октября Кевина Маккарти отстранили от должности спикера нижней палаты Конгресса США.

Источник : White House

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