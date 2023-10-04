Погода еще 6-8 недель будет способствовать контрнаступлению ВСУ — Кирби

У Сил обороны Украины еще есть в запасе шесть-восемь недель хорошей погоды для ведения активных наступательных действий.

Об этом заявил во время брифинга координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Именно поэтому, по его словам, сейчас важно непрерывно предоставлять Украине необходимую военную помощь.

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— Мы предоставляем помощь по безопасности Украине примерно каждые две недели, и, я думаю, что вы увидите, что так будет и в дальнейшем в течение следующих недель, — подчеркнул он.

Кирби отметил, что США продолжат последовательный процесс оказания поддержки, особенно с наступлением осени и продолжением этого контрнаступления, потому что хотят убедиться, что Силы обороны Украины смогут достичь успеха.

Аналитики прогнозируют, что война в Украине может продолжаться еще долго, поскольку впереди грязь, мороз и туман зимних месяцев.

Источник: White House

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