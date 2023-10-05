СБУ дронами атаковала Курскую область: обесточены важные военные объекты врага
В четверг, 5 октября беспилотники Службы безопасности Украины атаковали Курскую область России.
Вследствие чего без электроэнергии остались важные военные объекты врага.
– Военные объекты РФ были подключены к электроподстанции в населенных пунктах Суджа, Любимовка и Глушково Курской области. Именно ее и атаковали дронами Службы безопасности Украины. Как следствие – российские военные начинают активно перенимать прошлогодний опыт украинцев, когда электроэнергии не было несколько суток, – сообщили источники в СБУ журналистам Интерфакс-Украина.
Также в ведомстве напомнили, что это уже не первый блэкаут в Курской области от СБУ.
– Предыдущий был 29, а до этого — 26 сентября. Тогда были поражены электроподстанции, от которых питались важные военные объекты россиян. В общем Служба безопасности организовала уже семь подобных атак на вражескую инфраструктуру, – добавили в спецслужбе.
Напомним, утром 5 октября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ночной атаке дронами по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах. В результате чего произошли отключения света.
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