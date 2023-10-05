В Турции в этом месяце может пройти третья встреча по украинской формуле мира — Bloomberg
Турция готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, которые работают над обеспечением поддержки мирного саммита, который Украина хочет провести позже в этом году.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Встреча предварительно запланирована на конец этого месяца в Стамбуле. Участники обсудят идеи достижения прочного мира в Украине.
Ожидается, что во встрече примет участие ограниченное количество официальных лиц, включая представителей США. Белый дом еще не определил, кто именно поедет.
Россию, как и в предыдущие разы, не приглашают.
— Союзники очень хотят, чтобы Китай принял участие в следующем раунде переговоров, но непонятно, пришлет ли Пекин своего представителя, — говорится в материале.
В Белом доме отказались комментировать эту информацию.
В Офисе президента Украины сообщили, что когда будут определены дата и место, об этом будет официальное сообщение от организаторов.
Предыдущие две встречи советников по нацбезопасности относительно Формулы мира состоялись в Дании в июне и Саудовской Аравии в августе. На последнюю приехали страны, которые ранее придерживались нейтральной позиции в российско-украинской войне, в частности, Китай, Индия, Индонезия, Мексика, Чили, ЮАР.
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что к украинской Формуле мира присоединились уже 63 государства-партнеры Украины.
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