Сентябрь 2023 года стал самым жарким в мире
Сентябрь 2023 года оказался самым жарким для всего мира за всю историю наблюдений.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на европейскую программу исследования окружающей среды и безопасности Copernicus.
Указано, что в сентябре средняя температура воздуха на суше во всем мире достигла 16,38°C.
Эта цифра на 0,5°С выше, чем в предыдущий самый теплый сентябрь 2020-го. Кроме того, это самый большой скачок температуры, наблюдавшийся как минимум с 1940 года.
В Copernicus добавили, что температура на поверхности океана также резко возросла в сентябре, достигнув второго по величине показателя за всю историю, уступив лишь августу 2023 года.
Ранее в Unicef сообщили, что все дети планеты во второй половине ХХI века будут страдать от ухудшения климата.
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