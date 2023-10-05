Сентябрь 2023 года стал самым жарким в мире

Сентябрь 2023 года оказался самым жарким для всего мира за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на европейскую программу исследования окружающей среды и безопасности Copernicus.

Указано, что в сентябре средняя температура воздуха на суше во всем мире достигла 16,38°C.

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Эта цифра на 0,5°С выше, чем в предыдущий самый теплый сентябрь 2020-го. Кроме того, это самый большой скачок температуры, наблюдавшийся как минимум с 1940 года.

В Copernicus добавили, что температура на поверхности океана также резко возросла в сентябре, достигнув второго по величине показателя за всю историю, уступив лишь августу 2023 года.

Ранее в Unicef сообщили, что все дети планеты во второй половине ХХI века будут страдать от ухудшения климата.

Источник : Sky News

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