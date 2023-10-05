Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Киеве брат с сестрой прыгнули с 24 этажа
Жуткая авария автобуса в Венеции: среди погибших – четверо украинцев
Объясняем
С 1 октября штрафы до 150%: что будет за работу без РРО и кто может не устанавливать кассовые аппараты
В жестоком бою погибло много оккупантов – ГУР о высадке десанта в Крыму
Ударил по лицу и в сердце: на Киевщине мужчина из-за ревности убил дочь и напал на сына
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Сентябрь 2023 года стал самым жарким в мире

Погода на вересень 2023
Фото: Pixabay

Сентябрь 2023 года оказался самым жарким для всего мира за всю историю наблюдений.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на европейскую программу исследования окружающей среды и безопасности Copernicus.

Указано, что в сентябре средняя температура воздуха на суше во всем мире достигла 16,38°C.

Сейчас смотрят

Эта цифра на 0,5°С выше, чем в предыдущий самый теплый сентябрь 2020-го. Кроме того, это самый большой скачок температуры, наблюдавшийся как минимум с 1940 года.

В Copernicus добавили, что температура на поверхности океана также резко возросла в сентябре, достигнув второго по величине показателя за всю историю, уступив лишь августу 2023 года.

Ранее в Unicef сообщили, что все дети планеты во второй половине ХХI века будут страдать от ухудшения климата.

Читайте также
Аналитики обнародовали результаты выполнения Парижского климатического соглашения
Глобальне потепління

Источник: Sky News
осінь, Погода, Рекорд
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Погода осенью и зимой замедлит, но не остановит контрнаступление ВСУ – ISW
Сентябрь 2023 года стал самым жарким в мире
Осенние каникулы в школах Украины: дата и сколько продлятся
школа діти за партами
Будут тянуть четыре грузовика: украинские ветераны планируют установить мировой рекорд
Українські ветерани планують встановити світовий рекорд зі стронгмену
На 1-1,5 градуса выше нормы: синоптики дали прогноз на октябрь
Погода у жовтні 2023
Похолодание и возможные дожди: какой будет погода на выходные
дощ

Загрузка

Игры
Видео
Реформы в Украине: чего на самом деле хотят США и ставили ли они ультиматум

Внутрипартийная борьба в США и приближение президентской гонки уже ощущаются. Издание Politico пишет, что Соединенные штаты подготовили конфиденциальную версию стратегии помощи Украине, которая предусматривает дальнейшие реформы – борьбу с коррупцией, развитие украинской оборонки и полный переход на стандарты НАТО. Ранее было обнародовано письмо со списком реформ.

Оксана Михайлова
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Сентябрь 2023 года стал самым жарким в мире
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Сентябрь 2023 года стал самым жарким в мире
ДТП в Венеции: есть погибшие | ЕС готовит переговоры о вступлении… | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Сентябрь 2023 года стал самым жарким в мире
СБУ объявила подозрение оккупанту | Репортаж на линии огня | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Сентябрь 2023 года стал самым жарким в мире
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь