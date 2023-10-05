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Татьяна Забожко, редактор ленты

Есть отключение света: Курскую область России атаковали дроны

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Фото: Pixabay

Ночью 5 октября беспилотники атаковали Курскую область России.

Курська область

Губернатор Роман Старовойт сообщает об ударах по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.

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– Есть отключение электричества. Аварийные бригады уже приступили к возобновлению электроснабжения, – отмечает глава Курской области.

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