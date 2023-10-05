Татьяна Забожко, редактор ленты
Есть отключение света: Курскую область России атаковали дроны
Ночью 5 октября беспилотники атаковали Курскую область России.
Губернатор Роман Старовойт сообщает об ударах по объектам инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах.
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– Есть отключение электричества. Аварийные бригады уже приступили к возобновлению электроснабжения, – отмечает глава Курской области.
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