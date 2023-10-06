Непонятно, взлетит ли: что известно о ракете Буревестник и несет ли она угрозы для Украины

Российский диктатор Владимир Путин объявил о якобы “последнем успешном испытании” крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Буревестник.

Что это за ракета и несет ли она угрозы – далее в материале.

Что известно о возможном испытании Буревестника

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Об испытаниях ракеты на территории РФ Путин сообщил на заседании международного дискуссионного клуба Валдай 5 октября.

– Мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия… Проведено последнее успешное испытание Буревестника. Крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой, – утверждал диктатор.

Почему испытание “последнее” он не уточнил, как и то, примут ли теперь эту ракету на вооружение оккупационной армии РФ.

Ранее американская газета The New York Times писала, что Россия либо уже провела, либо готовится к испытаниям ракеты Буревестник (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО). Издание ссылалось на спутниковые снимки и авиационные данные.

Испытание якобы должно было состояться на территории полигона Паньково на архипелаге Новая Земля.

Satellite imagery and aviation data suggest that Russia may be preparing to test an experimental nuclear-powered cruise missile — or may have recently tested one — with a theoretical range of thousands of miles, according to a New York Times analysis.https://t.co/rrosrtV3Wb — The New York Times (@nytimes) October 2, 2023

Впервые о разработке Буревестника Путин рассказывал в послании Федеральному собранию в 2018 году.

NYT, ссылаясь на данные некоммерческой группы Nuclear Threat Initiative, отмечает, что Россия с 2017 по 2019 год провела 13 испытаний ракеты Буревестник. И все они были неудачными.

По информации официальных лиц США, в 2019 году ракета взорвалась после аварии, в результате чего погибли семь человек. Это произошло на полигоне в Архангельской области. Тогда врачи в костюмах с радиационной защитой свозили раненых в местную областную больницу.

В Вашингтоне считают, что во время наиболее успешного испытательного полета Буревестника, длившегося чуть более двух минут, ракета пролетела 35 км и упала в море. При этом проектная дальность полета, по оценкам, должна составлять около 14 тыс. миль (свыше 22,5 тыс. км).

В ходе еще одного испытания ядерный реактор ракеты не удалось активировать, в результате чего она упала всего в нескольких километрах от места запуска.

Существуют ли угрозы для Украины

Военный аналитик Петр Черник в комментарии Фактам ICTV объяснил, что Буревестник – это оружие стратегического значения, межконтинентальная крылатая ракета с ядерным двигателем.

Таким оружием обычно наносят удары по объектам на других континентах.

– Это оружие ядерного удара и не имеет никакого отношения к Украине в войне. Это нужно понимать, — подчеркнул Черник.

Он добавил, что заявление российского диктатора о Буревестнике в первую очередь ориентировано на российское население. В Кремле пытаются “подкормить” россиян очередной порцией заявлений о “непобедимости” РФ.

– Они выдают желаемое за действительное. Если бы все было так на самом деле, они бы это показали (испытание ракеты Буревестник, – Ред.). Это, в первую очередь, пропаганда для собственного населения. Главный индикатор – покажите. Ничего не показали, – заявил Черник.

Военный эксперт считает, что у РФ нет реальной возможности для полноценного производства подобных ракет.

В то же время он обратил внимание, что об этом российском оружии “нет практически никакой информации”.

– Чтобы дать ей оценку, должен появиться ряд тактико-технических характеристик. И специалисты должны это обсудить, – добавил Черник.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что ракета Буревестник предназначена для обмена ядерными ударами в условиях гипотетической третьей мировой войны РФ против стран НАТО, в частности США.

– Буревестник создан для ситуации “судного дня”, третьей мировой войны. Это единственный шанс его использования. Поэтому никакой дополнительной угрозы для Украины она не представляет и представлять не будет, – отметил Катков.

Что известно о ракете Буревестник

Информации об этой российской разработке немного. В РФ убеждали, что ракета имеет “практически неограниченную дальность” и “непредсказуемую траекторию полета”, поэтому будет неуязвима для противоракетной обороны противника.

По утверждению российских пропагандистских СМИ, внешне ракета якобы должна походить на крылатую ракету Х-101. Стартовый двигатель Буревестника – твердотопливный, а в полете должен активироваться ядерный реактивный двигатель. Это теоретически должно позволить Буревестнику оставаться в воздухе длительное время.

Длина ракеты на старте должна составлять 12 м, а в полете – 9 м. Корпус по некоторым данным имеет форму эллипса.

По данным некоммерческой организации Nuclear Threat Initiative, на которую ссылается издание NYT, теоретически Буревестник может использоваться в качестве инструмента “второй волны ядерного удара”, после применения межконтинентальных баллистических ракет. В Кремле убеждали, что это оружие способно обойти существующую оборону США.

NYT со ссылкой на экспертов пишет, что ракета Буревестник опасна не только своей способностью нести ядерную боеголовку, но и выделять вредные радиоактивные выбросы (если, например, она взорвется или выйдет из строя во время испытаний).

В то же время аналитики профильного военного портала Defense Express отмечают, что, судя по публикациям российской пропаганды, “возникает сомнение, сможет ли вообще полететь ракета Буревестник”. Ведь российские конструкторы хотят использовать в ней специфическую силовую установку: реактор, который должен нагревать воздух до такой температуры, чтобы это создавало реактивную тягу.

Этот реактор должен включаться уже во время полета. С какой скоростью при этом должен лететь Буревестник, неизвестно.

В Defense Express обращают внимание, что сами оккупанты признавали, что во время как минимум нескольких испытаний на борту ракеты был не настоящий мини-реактор, а его “электрический имитатор”. К тому же боевая часть под Буревестник не была сконструирована (и неизвестно, есть ли она до сих пор).

То есть все, что известно об этой ракете, – это ряд неудачных испытаний, одно из которых завершилось катастрофой в 2019 году.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что РФ до конца 2023 года, вероятно, усилит ядерные угрозы. Глава государства ссылался на данные украинской разведки.

Источник: Defense Express

Фото: ГУР Минобороны Украины

Источник : Эпрессо, NYT, Медуза

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