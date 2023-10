Непонятно, взлетит ли: что известно о ракете Буревестник и несет ли она угрозы для Украины

Российский диктатор Владимир Путин объявил о якобы “последнем успешном испытании” крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Буревестник.

Что это за ракета и несет ли она угрозы – далее в материале.

Что известно о возможном испытании Буревестника

Об испытаниях ракеты на территории РФ Путин сообщил на заседании международного дискуссионного клуба Валдай 5 октября.

– Мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия… Проведено последнее успешное испытание Буревестника. Крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой, – утверждал диктатор.

Почему испытание “последнее” он не уточнил, как и то, примут ли теперь эту ракету на вооружение оккупационной армии РФ.

Ранее американская газета The New York Times писала, что Россия либо уже провела, либо готовится к испытаниям ракеты Буревестник (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО). Издание ссылалось на спутниковые снимки и авиационные данные.

Испытание якобы должно было состояться на территории полигона Паньково на архипелаге Новая Земля.

Satellite imagery and aviation data suggest that Russia may be preparing to test an experimental nuclear-powered cruise missile — or may have recently tested one — with a theoretical range of thousands of miles, according to a New York Times analysis.https://t.co/rrosrtV3Wb

— The New York Times (@nytimes) October 2, 2023