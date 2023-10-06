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Непонятно, взлетит ли: что известно о ракете Буревестник и несет ли она угрозы для Украины

Ракета

Российский диктатор Владимир Путин объявил о якобы “последнем успешном испытании” крылатой ракеты с ядерной силовой установкой Буревестник.

Что это за ракета и несет ли она угрозы – далее в материале.

Что известно о возможном испытании Буревестника

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Об испытаниях ракеты на территории РФ Путин сообщил на заседании международного дискуссионного клуба Валдай 5 октября.

– Мы практически закончили работу над современными видами стратегического оружия… Проведено последнее успешное испытание Буревестника. Крылатая ракета глобальной дальности с двигательной ядерной установкой, – утверждал диктатор.

Почему испытание “последнее” он не уточнил, как и то, примут ли теперь эту ракету на вооружение оккупационной армии РФ.

Ранее американская газета The New York Times писала, что Россия либо уже провела, либо готовится к испытаниям ракеты Буревестник (SSC-X-9 Skyfall по классификации НАТО). Издание ссылалось на спутниковые снимки и авиационные данные.

Испытание якобы должно было состояться на территории полигона Паньково на архипелаге Новая Земля.

Впервые о разработке Буревестника Путин рассказывал в послании Федеральному собранию в 2018 году.

NYT, ссылаясь на данные некоммерческой группы Nuclear Threat Initiative, отмечает, что Россия с 2017 по 2019 год провела 13 испытаний ракеты Буревестник. И все они были неудачными.

По информации официальных лиц США, в 2019 году ракета взорвалась после аварии, в результате чего погибли семь человек. Это произошло на полигоне в Архангельской области. Тогда врачи в костюмах с радиационной защитой свозили раненых в местную областную больницу.

В Вашингтоне считают, что во время наиболее успешного испытательного полета Буревестника, длившегося чуть более двух минут, ракета пролетела 35 км и упала в море. При этом проектная дальность полета, по оценкам, должна составлять около 14 тыс. миль (свыше 22,5 тыс. км).

В ходе еще одного испытания ядерный реактор ракеты не удалось активировать, в результате чего она упала всего в нескольких километрах от места запуска.

Существуют ли угрозы для Украины

Военный аналитик Петр Черник в комментарии Фактам ICTV объяснил, что Буревестник – это оружие стратегического значения, межконтинентальная крылатая ракета с ядерным двигателем.

Таким оружием обычно наносят удары по объектам на других континентах.

– Это оружие ядерного удара и не имеет никакого отношения к Украине в войне. Это нужно понимать, — подчеркнул Черник.

Он добавил, что заявление российского диктатора о Буревестнике в первую очередь ориентировано на российское население. В Кремле пытаются “подкормить” россиян очередной порцией заявлений о “непобедимости” РФ.

– Они выдают желаемое за действительное. Если бы все было так на самом деле, они бы это показали (испытание ракеты Буревестник, – Ред.). Это, в первую очередь, пропаганда для собственного населения. Главный индикатор – покажите. Ничего не показали, – заявил Черник.

Военный эксперт считает, что у РФ нет реальной возможности для полноценного производства подобных ракет.

В то же время он обратил внимание, что об этом российском оружии “нет практически никакой информации”.

– Чтобы дать ей оценку, должен появиться ряд тактико-технических характеристик. И специалисты должны это обсудить, – добавил Черник.

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков в эфире одного из украинских телеканалов сообщил, что ракета Буревестник предназначена для обмена ядерными ударами в условиях гипотетической третьей мировой войны РФ против стран НАТО, в частности США.

– Буревестник создан для ситуации “судного дня”, третьей мировой войны. Это единственный шанс его использования. Поэтому никакой дополнительной угрозы для Украины она не представляет и представлять не будет, – отметил Катков.

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Непонятно, взлетит ли: что известно о ракете Буревестник и несет ли она угрозы для Украины

Что известно о ракете Буревестник

Информации об этой российской разработке немного. В РФ убеждали, что ракета имеет “практически неограниченную дальность” и “непредсказуемую траекторию полета”, поэтому будет неуязвима для противоракетной обороны противника.

По утверждению российских пропагандистских СМИ, внешне ракета якобы должна походить на крылатую ракету Х-101. Стартовый двигатель Буревестника – твердотопливный, а в полете должен активироваться ядерный реактивный двигатель. Это теоретически должно позволить Буревестнику оставаться в воздухе длительное время.

Длина ракеты на старте должна составлять 12 м, а в полете – 9 м. Корпус по некоторым данным имеет форму эллипса.

По данным некоммерческой организации Nuclear Threat Initiative, на которую ссылается издание NYT, теоретически Буревестник может использоваться в качестве инструмента “второй волны ядерного удара”, после применения межконтинентальных баллистических ракет. В Кремле убеждали, что это оружие способно обойти существующую оборону США.

NYT со ссылкой на экспертов пишет, что ракета Буревестник опасна не только своей способностью нести ядерную боеголовку, но и выделять вредные радиоактивные выбросы (если, например, она взорвется или выйдет из строя во время испытаний).

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Непонятно, взлетит ли: что известно о ракете Буревестник и несет ли она угрозы для Украины

В то же время аналитики профильного военного портала Defense Express отмечают, что, судя по публикациям российской пропаганды, “возникает сомнение, сможет ли вообще полететь ракета Буревестник”. Ведь российские конструкторы хотят использовать в ней специфическую силовую установку: реактор, который должен нагревать воздух до такой температуры, чтобы это создавало реактивную тягу.

Этот реактор должен включаться уже во время полета. С какой скоростью при этом должен лететь Буревестник, неизвестно.

В Defense Express обращают внимание, что сами оккупанты признавали, что во время как минимум нескольких испытаний на борту ракеты был не настоящий мини-реактор, а его “электрический имитатор”. К тому же боевая часть под Буревестник не была сконструирована (и неизвестно, есть ли она до сих пор).

То есть все, что известно об этой ракете, – это ряд неудачных испытаний, одно из которых завершилось катастрофой в 2019 году.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что РФ до конца 2023 года, вероятно, усилит ядерные угрозы. Глава государства ссылался на данные украинской разведки.

Источник: Defense Express

Фото: ГУР Минобороны Украины

Источник: Эпрессо, NYT, Медуза
Война в Украине, Кремль, Ракета, Російська агресія, Ядерна зброя
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