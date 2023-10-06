Премьер Нидерландов отверг возможность вступления Украины в ЕС в 2030-м
Нидерланды не хотят брать на себя обязательства относительно 2030 года как фиксированной даты принятия новых стран-членов, таких как Украина, в Европейский Союз, заявил премьер-министр страны Марк Рютте.
— Я категорически не согласен с этой датой. Я также считаю ее очень глупой, — отметил политик.
По его мнению, принятие новых стран-членов в ЕС — сложный процесс, в котором не может быть никаких уступок относительно требований вступления, к тому же в самом евросообществе надо будет провести значительные реформы, если присоединится больше государств.
— Я точно знаю, что Евросоюз пока совершенно не способен принимать большие страны… ЕС уже насчитывает 27 стран-членов, и принятие решений и различные другие вопросы станут еще сложнее, если к нему присоединится больше стран, — считает Рютте.
По его словам, о присоединении можно будет говорить, когда кандидаты на вступление будут отвечать всем требованиям.
Евросоюз может уже в декабре объявить о начале переговоров о вступлении Украины, которая еще в июне 2022 года получила статус кандидата.
Для этого Киев должен выполнить семь условий, но пока выполнены только два.
В ноябре Еврокомиссия должна представить отчет о выполнении Украиной и другими претендентами условий для вступления в блок.
Источник: NL Times
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