Выборы в США-2024: кто баллотируется в президенты и к чему готовиться Украине

Президентская гонка в Соединенных Штатах Америки набирает обороты. И хотя сами выборы состоятся более чем через год – 5 ноября 2024 года, уже сейчас важно понимать, кто претендует на высшую должность в США и как политические процессы могут повлиять на поддержку Украины.

О кандидатах в президенты, уровне их поддержки и влиянии выборов в США на помощь нашему государству – далее в материале.

Кто баллотируется в президенты США 2024

Как информирует издание The New York Times, в настоящее время семнадцать человек являются потенциальными кандидатами в президенты США. Среди них – 13 республиканцев, трое демократов и один кандидат от третьей партии.

• Демократическая партия

От Демократической партии на второй срок выдвигается действующий президент США Джо Байден.

На высшую должность в США от демократов также претендуют писательница, политическая деятельница, активистка Марианна Уильямсон и адвокат Роберт Кеннеди-младший.

• Республиканская партия

Во второй раз возглавить страну стремится 45-й президент США Дональд Трамп.

Среди других кандидатов-республиканцев: губернатор штата Флорида Рон ДеСантис, бывшая представительница США при ООН Никки Хейли, предприниматель Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, американский сенатор Тим Скотт, бизнесмен Перри Джонсон, экс-губернатор Арканзаса Аса Гатчинсон, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, губернатор штата Северная Дакота Дуг Бургум, бывший член Палаты представителей США Уилл Херд, радиоведущий Ларри Элдер, бизнесмен и пастор Райан Бинкли.

Один кандидат уже выбыл из гонки. Это мэр Майами, республиканец Фрэнсис Суарес. Он завершил свою предвыборную кампанию в августе – после того, как не попал на первые дебаты.

• Партия зеленых

От этой партии выдвинул свою кандидатуру политический активист, философ, писатель, ученый и преподаватель Корнел Уэст.

О чем свидетельствуют опросы

Согласно первичным опросам, есть все шансы, что за пост президента, как и в 2020 году, будут соревноваться Джо Байден и Дональд Трамп.

Так, Байден лидирует в гонке на номинацию от Демократической партии с показателем более 61%. Об этом свидетельствуют данные ресурса FiveThirtyEight, который принадлежит телеканалу ABC News и обобщает показатели всех последних опросов, касающихся президентских выборов в США.

Роберт Кеннеди-младший имеет поддержку около 17%. Марианна Уильямсон, по данным некоторых опросов, набирала около 8% на президентских праймериз (по состоянию на середину сентября).

То есть действующий президент США пока сталкивается только с символической конкуренцией на праймериз Демократической партии.

Дональд Трамп также лидирует в гонке на номинацию от Республиканской партии. Он существенно опережает других претендентов с показателем более 57% (по данным FiveThirtyEight).

Рон Десантис имеет более 14% поддержки на республиканских праймериз, Никки Хейли – около 8%, Вивек Рамасвами – более 7%, Майк Пенс – 4%, Крис Кристи – 2,7%, Тим Скотт – 2,3%. Остальные претенденты не набирают и 1% поддержки.

По данным опроса NPR/PBS NewsHour/Marist National, Байден имеет 49% поддержки среди зарегистрированных избирателей в США, а Трамп – 47%.

Недавний опрос Economist/YouGov показал, что 45% зарегистрированных избирателей избрали бы Байдена, если бы выборы президента проходили уже сегодня. А за Трампа проголосовали бы 40%. В общей сложности 14% зарегистрированных избирателей не поддерживают ни Трампа, ни Байдена.

По данным опроса NBC News, у Байдена и Трампа примерно одинаковая поддержка среди зарегистрированных избирателей (46% против 46%).

Демократическая партия: что известно о кандидатах

Джо Байден

• Ключевые факты биографии

Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в Скрентоне, штат Пенсильвания, в католической семье выходцев из Ирландии. Со временем семья переехала в Клеймонт, штат Делавер.

После окончания колледжа Байден поступил в Делаверский университет, где изучал историю и политологию. Затем он защитил степень доктора правоведения в юридическом колледже Сиракузского университета (штат Нью-Йорк).

В 1972 году Байден был избран в Сенат США от Демократической партии, став одним из самых молодых сенаторов в американской истории.

Он неоднократно переизбирался в Сенат. Байден входил в состав комитета по международным отношениям и юридического комитета, неоднократно возглавлял их. В целом политик посвятил работе в Сенате более 35 лет своей жизни.

Имея значительный опыт в международной политике, Байден дважды подряд занимал должность вице-президента США при президентстве Барака Обамы (с 2009-го по 2017 год).

Байден трижды пытался баллотироваться в президенты США. В 1988 году, а затем в 2008-м он не смог получить номинацию от Демократической партии и снимал свою кандидатуру.

Однако президентская гонка 2020 была для него успешной. Джо Байден одержал победу над оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом и с 20 января 2021 года вступил в должность президента Соединенных Штатов.

Он стал вторым после Джона Кеннеди президентом-католиком и самым старшим лидером государства в истории США.

В апреле 2023 года Джо Байден официально объявил, что намерен принять участие в президентских выборах-2024. Он упомянул о необходимости “встать на защиту демократии” и “отстаивать фундаментальные свободы”, призвав американцев “окончить работу”.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023