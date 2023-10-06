Выборы в США-2024: кто баллотируется в президенты и к чему готовиться Украине

Президентская гонка в Соединенных Штатах Америки набирает обороты. И хотя сами выборы состоятся более чем через год – 5 ноября 2024 года, уже сейчас важно понимать, кто претендует на высшую должность в США и как политические процессы могут повлиять на поддержку Украины.

О кандидатах в президенты, уровне их поддержки и влиянии выборов в США на помощь нашему государству – далее в материале.

Кто баллотируется в президенты США 2024

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Как информирует издание The New York Times, в настоящее время семнадцать человек являются потенциальными кандидатами в президенты США. Среди них – 13 республиканцев, трое демократов и один кандидат от третьей партии.

• Демократическая партия

От Демократической партии на второй срок выдвигается действующий президент США Джо Байден.

На высшую должность в США от демократов также претендуют писательница, политическая деятельница, активистка Марианна Уильямсон и адвокат Роберт Кеннеди-младший.

• Республиканская партия

Во второй раз возглавить страну стремится 45-й президент США Дональд Трамп.

Среди других кандидатов-республиканцев: губернатор штата Флорида Рон ДеСантис, бывшая представительница США при ООН Никки Хейли, предприниматель Вивек Рамасвами, бывший вице-президент США Майк Пенс, американский сенатор Тим Скотт, бизнесмен Перри Джонсон, экс-губернатор Арканзаса Аса Гатчинсон, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи, губернатор штата Северная Дакота Дуг Бургум, бывший член Палаты представителей США Уилл Херд, радиоведущий Ларри Элдер, бизнесмен и пастор Райан Бинкли.

Один кандидат уже выбыл из гонки. Это мэр Майами, республиканец Фрэнсис Суарес. Он завершил свою предвыборную кампанию в августе – после того, как не попал на первые дебаты.

• Партия зеленых

От этой партии выдвинул свою кандидатуру политический активист, философ, писатель, ученый и преподаватель Корнел Уэст.

О чем свидетельствуют опросы

Согласно первичным опросам, есть все шансы, что за пост президента, как и в 2020 году, будут соревноваться Джо Байден и Дональд Трамп.

Так, Байден лидирует в гонке на номинацию от Демократической партии с показателем более 61%. Об этом свидетельствуют данные ресурса FiveThirtyEight, который принадлежит телеканалу ABC News и обобщает показатели всех последних опросов, касающихся президентских выборов в США.

Роберт Кеннеди-младший имеет поддержку около 17%. Марианна Уильямсон, по данным некоторых опросов, набирала около 8% на президентских праймериз (по состоянию на середину сентября).

То есть действующий президент США пока сталкивается только с символической конкуренцией на праймериз Демократической партии.

Дональд Трамп также лидирует в гонке на номинацию от Республиканской партии. Он существенно опережает других претендентов с показателем более 57% (по данным FiveThirtyEight).

Рон Десантис имеет более 14% поддержки на республиканских праймериз, Никки Хейли – около 8%, Вивек Рамасвами – более 7%, Майк Пенс – 4%, Крис Кристи – 2,7%, Тим Скотт – 2,3%. Остальные претенденты не набирают и 1% поддержки.

По данным опроса NPR/PBS NewsHour/Marist National, Байден имеет 49% поддержки среди зарегистрированных избирателей в США, а Трамп – 47%.

Недавний опрос Economist/YouGov показал, что 45% зарегистрированных избирателей избрали бы Байдена, если бы выборы президента проходили уже сегодня. А за Трампа проголосовали бы 40%. В общей сложности 14% зарегистрированных избирателей не поддерживают ни Трампа, ни Байдена.

По данным опроса NBC News, у Байдена и Трампа примерно одинаковая поддержка среди зарегистрированных избирателей (46% против 46%).

Демократическая партия: что известно о кандидатах

Джо Байден

• Ключевые факты биографии

Джо Байден родился 20 ноября 1942 года в Скрентоне, штат Пенсильвания, в католической семье выходцев из Ирландии. Со временем семья переехала в Клеймонт, штат Делавер.

После окончания колледжа Байден поступил в Делаверский университет, где изучал историю и политологию. Затем он защитил степень доктора правоведения в юридическом колледже Сиракузского университета (штат Нью-Йорк).

В 1972 году Байден был избран в Сенат США от Демократической партии, став одним из самых молодых сенаторов в американской истории.

Он неоднократно переизбирался в Сенат. Байден входил в состав комитета по международным отношениям и юридического комитета, неоднократно возглавлял их. В целом политик посвятил работе в Сенате более 35 лет своей жизни.

Имея значительный опыт в международной политике, Байден дважды подряд занимал должность вице-президента США при президентстве Барака Обамы (с 2009-го по 2017 год).

Байден трижды пытался баллотироваться в президенты США. В 1988 году, а затем в 2008-м он не смог получить номинацию от Демократической партии и снимал свою кандидатуру.

Однако президентская гонка 2020 была для него успешной. Джо Байден одержал победу над оппонентом-республиканцем Дональдом Трампом и с 20 января 2021 года вступил в должность президента Соединенных Штатов.

Он стал вторым после Джона Кеннеди президентом-католиком и самым старшим лидером государства в истории США.

В апреле 2023 года Джо Байден официально объявил, что намерен принять участие в президентских выборах-2024. Он упомянул о необходимости “встать на защиту демократии” и “отстаивать фундаментальные свободы”, призвав американцев “окончить работу”.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours. That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly — Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023

• Личные трагедии

Вскоре после избрания в Сенат у политика произошла личная трагедия: в декабре 1972 года в автокатастрофе погибли его жена Нейлия и маленькая дочь Наоми. Два сына – Бо и Хантер – получили серьезные травмы, но выжили.

В 1977 году Джо Байден женился во второй раз – на Джил Трейси Джейкобс, преподавательнице английского языка. У них родилась дочь Эшли.

Старший сын действующего президента, генеральный прокурор штата Делавер Бо Байден скончался от рака мозга в 2015 году. А юрист Хантер Байден много лет боролся с алкогольной и наркотической зависимостью.

• Позиция относительно Украины

Джо Байден активно занимался “украинским вопросом”, еще будучи вице-президентом в администрации Обамы. Он неоднократно посещал Украину с визитами и поддерживал наше государство в развязанном РФ вооруженном конфликте на Донбассе.

Эта политика продолжилась и после избрания Байдена президентом.

Во время полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Вашингтон регулярно предоставляет пакеты военной, финансовой и гуманитарной помощи, вводит санкции против агрессора. Администрация Байдена, хоть и после дискуссий и размышлений, одобрила предоставление Украине реактивных артиллерийских систем HIMARS, танков Abrams, обучение наших пилотов на истребителях F-16.

Джо Байден неоднократно подчеркивал, что США будут поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо.

– Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить, чтобы американская поддержка Украины была прервана, – заявил на днях американский президент после того, как Конгресс не смог включить помощь для ВСУ в резолюцию о временном финансировании правительства.

• Вызовы президентской кампании

Ряд опросов свидетельствуют об обеспокоенности американских избирателей из-за возраста Джо Байдена. На момент выборов в 2024 году ему будет почти 82 года.

Согласно опросу NBC, 74% зарегистрированных избирателей заявили, что серьезно (59%) или умеренно обеспокоены (15%) из-за возраста Байдена и состояния его здоровья. А по данным сентябрьского опроса CNN, 56% избирателей Демократической партии “серьезно обеспокоены” тем, что возраст Байдена может негативно отразиться на уровне его компетентности.

Другими вызовами для действующего президента США на выборах является федеральное обвинение против его сына Хантера Байдена, а также инициированное республиканцами в Конгрессе расследование по импичменту. Как свидетельствует опрос NBC News, большинство избирателей (56%) выступают против проведения Конгрессом слушаний по импичменту для отстранения Байдена от должности.

Роберт Кеннеди-младший

• Ключевые факты биографии

Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший – американский юрист-эколог. Родился 17 января 1954 года в Вашингтоне, округ Колумбия. Получал образование в Гарвардском университете и в Лондонской школе экономики.

Он является членом одной из самых известных политических семей Соединенных Штатов. Его отца – генпрокурора США, сенатора Роберта Кеннеди-старшего застрелили в 1968 году, когда тот баллотировался на пост президента от Демократической партии.

В 1963 году был убит его дядя – 35-й президент США Джон Кеннеди.

В последнее время Роберт Кеннеди-младший являлся одним из ведущих представителей движения против вакцин. Его усилия активизировались после пандемии коронавируса и разработки Covid-вакцины.

В 2021 году Кеннеди выпустил книгу The Real Anthony Fauci (Настоящей Энтони Фаучи), в которой обвинил главного врача-инфекциониста США в содействии “историческому государственному перевороту против западной демократии” и пропагандировал недоказанные методы лечения Covid-19.

В апреле 2023 года Роберт Кеннеди-младший выдвинул свою кандидатуру в президенты от Демократической партии. Однако по данным западных СМИ, уже 9 октября он может объявить, что будет участвовать в выборах как независимый кандидат.

Примечательно, что его сын Конор Кеннеди воевал за Украину в составе Интернационального легиона против оккупационной армии РФ.

• Позиция относительно Украины

На сайте предвыборной кампании Кеннеди говорится, что он хочет найти “дипломатическое решение, которое принесет мир в Украину”.

– Мы предложим отвести наши войска и ракеты, способные нести ядерное оружие, от границ РФ. Россия выведет свои войска из Украины и гарантирует ее свободу и независимость. Миротворцы ООН будут гарантировать мир русскоязычным восточным регионам, — так описано видение Кеннеди о прекращении войны.

Он также обвинял Белый дом в якобы “использовании Украины для достижения большей геополитической цели ослабления РФ”.

В то же время Кеннеди признает, что украинцы являются “жертвами жестокого российского вторжения”.

Марианна Уильямсон

• Ключевые факты биографии

Марианна Уильямсон – писательница, автор бестселлеров о духовном развитии, активистка, политик-демократ. Она родилась 8 июля 1952 года в Хьюстоне, штат Техас, в семье иммиграционного адвоката и домохозяйки.

После окончания школы в родном городе Уильямсон несколько лет изучала театр и философию в колледже Помона в Клермонте, штат Калифорния, однако бросила учебу.

Это не помешало ей стать мотивационным оратором и автором книг.

В 1992 году Марианна Уильямсон опубликовала свою первую книгу A Return to Love (Возвращение к любви) о собственном пути духовного развития. Книга стала популярной и была признана бестселлером №1 по версии New York Times после приглашения автора на Шоу Опры Уинфри. Это событие изменило жизнь Уильямсона.

Впоследствии она неоднократно появлялась в ток-шоу Опры. СМИ называют Уильямсон “духовным учителем” и советчицей Уинфри.

С 1992 года было опубликовано более 10 книг, три из которых признаны бестселлерами по версии New York Times.

В 2014 году Уильямсон баллотировалась как независимый кандидат в Конгресс США, однако неудачно.

В марте этого года Уильямсон объявила о решении выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах-2024. Это уже вторая ее попытка занять высшую должность в США (впервые это произошло на выборах-2020).

• Позиция относительно Украины

В последнее время Марианна Уильямсон заявляла, что существует “законное оправдание” военной поддержки со стороны западных союзников для Украины, и что она “в основном поддерживает” политику Белого дома в этом вопросе.

– Если бы мы прекратили военную поддержку Украины прямо сейчас, Украины бы не было. Для меня это неприемлемо, – отмечала она в интервью ABC News.

Хотя еще в начале полномасштабного вторжения РФ писательница заявила, что США “на протяжении многих лет поощряли поведение Украины, которое представляло угрозу для сферы влияния РФ”.

Впоследствии Уильямсон уточнила свою позицию, отметив, что политика США никоим образом не оправдывает действия диктатора Владимира Путина. Она также признала, что сейчас Кремль невозможно заставить сесть за стол переговоров, поскольку путинский режим настроен на войну.

Уильямсон осудила решение Белого дома передать Украине кассетные боеприпасы, назвав его “бесчеловечным”.

Республиканская партия: что известно о лидерах опросов

Дональд Трамп

• Ключевые факты биографии

Дональд Джон Трамп – американский политик, предприниматель, владелец гостиниц и казино, миллиардер, бывший телевизионщик, 45-й президент США от Республиканской партии (с 20 января 2017 по 20 января 2021 года).

Он родился и вырос в Куинсе (Нью-Йорк) 14 июня 1946 года, в семье богатого американского застройщика Фредерика Трампа. Бабушка и дедушка политика по родительской линии были иммигрантами из Германии

Трамп учился в Нью-Йоркской военной академии, где активно занимался спортом, являлся членом команд по футболу и капитаном бейсбольной команды. Затем он получал образование в Фордгемском университете и школе бизнеса Пенсильванского университета.

Трамп возглавил основанный его отцом бизнес по недвижимости, переименовав его в The Trump Organization. Компания занимается недвижимостью, брокерскими продажами, инвестирует в отели, курорты, небоскребы, поля для гольфа в разных странах, владеет недвижимостью на Манхэттене.

Издание Forbes оценивает состояние Трампа в $2,6 млрд.

Политик некоторое время владел брендом конкурсов красоты Мисс Вселенная (с 1996-го по 2015 год). Он также продюсировал и вел телевизионное реалити-шоу Ученик (The Apprentice).

Дональд Трамп выиграл президентские выборы 2016 года, одержав победу над кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон, и стал 45-м президентом США.

Во время своего президентства он подписал указ о строительстве “стены” на границе между США и Мексикой, запретил въезд гражданам ряда мусульманских стран, вывел Соединенные Штаты из климатического соглашения.

На президентских выборах-2020 Трамп проиграл демократу Джо Байдену.

Дональд Трамп стал первым президентом США, которому дважды объявляли импичмент. Впервые это произошло в 2019 году. Поводом послужило заявление анонимного информатора и публикация в СМИ стенограммы телефонного разговора Трампа с Владимиром Зеленским. Политика обвинили в давлении на президента Украины по расследованию дела сына Джо Байдена перед очередными президентскими выборами в США.

Во второй раз импичмент Трампу объявили в январе 2021 года, за неделю до истечения срока его президентских полномочий. Поводом стали обвинения в подстрекательстве толпы его приверженцев к штурму Капитолия. Однако Сенату США не хватило голосов, чтобы осудить Трампа.

Дональд Трамп женат третий раз на Мелании Кнаусс, имеет пятерых детей.

• Позиция относительно Украины

Дональд Трамп отметился рядом противоречивых заявлений по поводу войны в Украине. За день до полномасштабного вторжения он назвал “гениальным” шагом решение диктатора Путина признать “независимость” террористических формирований “ДНР/ЛНР”.

Впоследствии он заявлял, что на месте Джо Байдена договорился бы с Россией о предотвращении полномасштабного вторжения в Украину, даже ценой оккупации дополнительных украинских территорий.

Трамп затруднился ответить на вопрос, кто, по его мнению, должен победить в войне РФ против Украины. Кроме того, он утверждал, что мог бы заставить президентов Украины и РФ заключить мирное соглашение в течение 24 часов.

В ответ на это Владимир Зеленский напомнил, что Трамп уже имел возможность прекратить войну, ведь за время его президентства Крым и часть Донбасса уже были оккупированы.

• Вызовы президентской кампании

Что касается Дональда Трампа, то ему предъявили ряд обвинений, в том числе и в мошенничестве, нарушениях при обращении с секретными документами и попытках отменить свое поражение на президентских выборах 2020 года.

Несмотря на то, что Трампу предъявлены серьезные уголовные обвинения, он все равно может участвовать в выборах. Как объясняет Голос Америки, американская Конституция не содержит откровенного запрета баллотироваться в президенты лицу, обвиненному в совершении преступления. Хотя до сих пор такого прецедента не было.

В то же время 14 поправка к Конституции США запрещает лицу занимать пост президента, если он принимал участие в “беспорядке или восстании” против Соединенных Штатов. Сейчас среди юридических экспертов происходят дискуссии, можно ли на практике применить эту поправку, чтобы лишить Трампа возможности баллотироваться.

Согласно опросу NBC News, почти две трети избирателей обеспокоены многочисленными судебными процессами против Трампа (62%). А опрос Politico показал, что больше половины избирателей поддержали бы отстранение экс-президента от участия в выборах 2024 года. В частности, 51% опрошенных ответили, что 14 поправка Конституции запрещает Трампу снова баллотироваться из-за событий во время штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Рон ДеСантис

• Ключевые факты биографии

Рональд ДеСантис – американский политик-республиканец, юрист. Родился 14 сентября 1978 года в Джексонвилле, штат Флорида. Его мать работала медсестрой, а отец был телевизионным инженером.

Окончил Йельский университет, где изучал историю, а затем получил степень доктора права в Гарвардском университете.

С 2005 по 2010 год ДеСантис служил в Военно-морских силах США, побывал в Ираке, дослужился до звания лейтенанта. Был награжден медалями. После окончания активной военной службы стал членом резерва ВМС.

Десантис преподавал историю в Дарлингтонской школе в штате Джорджия, работал в тюрьме Гуантанамо, а также специальным помощником прокурора во Флориде.

В 2013 году ДеСантис стал членом Палаты представителей американского Конгресса.

А в 2018 году он выиграл праймериз Республиканской партии на должность губернатора Флориды, получив поддержку Дональда Трампа. В ноябре 2022 года его переизбрали на этот пост с рекордным преимуществом голосов.

За время губернаторства ДеСантис отметился оппозицией к строгим карантинным ограничениям во время пандемии коронавируса. Кроме того, он подписал закон, запрещающий аборты после шести недель беременности.

ДеСантиса считают ключевым соперником Трампа на республиканских праймеризах во время президентских выборов-2024.

• Позиция относительно Украины

Политик публично высказался о войне в Украине на пятый день полномасштабного вторжения РФ. Он заявил, что Европа и США мало сделали для того, чтобы убедить Путина не нападать. Речь идет о санкциях на продажу российской нефти и газа, которые на тот момент не были введены.

Губернатор Флориды также считает, что защита границ Украины не является жизненно важным интересом США, поскольку американские политики должны сосредоточиться на своей стране.

Он назвал войну в Украине далеким от сферы интересов США “территориальным спором”, однако после волны критики отказался от своих слов.

Рон ДеСантис является одним из кандидатов-республиканцев, которые выступают против так называемой “неограниченной поддержки” Украины. Он подчеркнул, что в случае избрания его президентом любая поддержка Украины со стороны США будет зависеть от увеличения поддержки со стороны стран Европы.

В одном из интервью он сообщил, что хотел бы видеть “урегулирование” войны в Украине до 2025 года. При этом армия США не должна быть вовлечена в боевые действия.

Никки Хейли

• Ключевые факты биографии

Никки Хейли родилась 20 января 1972 года в городе Бамберг, штат Южная Каролина, в семье иммигрантов из Индии. Отец Хейли преподавал биологию, а мать открыла собственное предприятие.

Никки Хейли училась на бакалавра в области бухгалтерского учета в Университете Клемсона. Она работала в корпорации FCR, занимающейся утилизацией отходов, а затем перешла в фирму своей матери Exotica International, которая выпускает одежду.

В 2004 году Хейли была избрана в Палату представителей штата Южная Каролина, став первой американкой индийского происхождения, занявшей этот пост.

В 2010 году ее избрали губернатором Южной Каролины. Она стала первой женщиной на этом посту в штате и самым молодым на тот момент губернатором в США. В 2014 году Хейли переизбрали на должность губернатора.

В 2017 году Дональд Трамп назначил ее постоянной представительницей США при ООН. В этой должности Хейли проработала до конца 2018 года.

В случае успеха на праймериз Хейли станет первой женщиной и первой американкой азиатского происхождения, выдвинутой на пост президента от Республиканской партии.

Согласно последним опросам, Никки Хейли сейчас опережает Рона ДеСантиса в нескольких штатах, таких, как Нью-Гэмпшир и Южная Каролина.

• Позиция относительно Украины

Никки Хейли выступает за продление долговременной помощи Украине. Она критиковала Трампа и Десантиса из-за их позиции по вторжению РФ.

– Это в интересах нашей национальной безопасности, чтобы Украина победила, — подчеркивала Хейли.

Она объясняла, что нельзя называть агрессию РФ “территориальным спором” или призывать к нейтралитету США в этом вопросе.

Повлияют ли выборы в США на помощь Украине: мнения экспертов

Политолог Олег Саакян в комментарии Фактам ICTV объяснил, что на украинском вопросе политики в США сейчас добывают себе “электоральные баллы”. И представители трампистского крыла Республиканской партии будут радикализовать риторику.

До сих пор звучали тезисы, что нужно сконцентрироваться на внутренних проблемах, а не на Украине. А сейчас “уже произошло обострение этой темы до того, что якобы особой разницы между Украиной и РФ нет, и хороших ребят в этой войне нет”.

– И это для нас действительно угрожающая ситуация, потому что ключевая основа, через которую американское общество готово поддерживать Украину, – это именно свобода и готовность мужественно защищаться от несправедливой агрессии. И именно подмывание этой основы будет наиболее негативным последствием этой избирательной кампании, – рассказал Саакян.

В то же время, политолог подчеркнул, что такая предвыборная риторика части политиков в США не обрушит поддержку Украины. Ведь нас поддерживают демократы и часть (“до половины”) республиканцев.

– Ситуация выглядит так, что в горниле избирательного процесса мы из двухпартийной поддержки получим полуторапартийную. Это также рабочая схема, позволяющая принимать все ключевые для нас решения, – отметил Саакян.

В то же время, он не исключил, что принятия решений по Украине могут усложняться и требовать внутриполитических компромиссов.

Политолог подчеркнул, что администрация Джо Байдена не будет менять своих подходов по поддержке Украины и российско-украинской войне, поскольку “это будет выглядеть как непоследовательность и расписка в том, что предыдущая политика была ошибочной”. Во время избирательной кампании смена риторики ударит по электоральной поддержке.

А среди республиканцев украинская тема воспринимается “через призму внутриамериканских событий”. В частности, в контексте штурма Капитолия сторонниками Трампа и заявлений демократов о необходимости защиты демократии.

– И потому, когда речь идет, что Украина защищает демократию, это во внутриполитическом контексте в США часто воспринимается республиканской частью как отсылка к Трампу – как к угрозе демократии. Для нас важно акцентировать внимание на ценностях свободы, справедливости, безопасности, а не только демократии, — считает Олег Саакян.

Как будет развиваться ситуация после выборов – зависит от того, кто станет президентом. Политолог уточнил, что поддержка Украины в США “базируется не столько на институциональных основах, сколько на политических”, а потому зависит от личностей у власти.

Олег Саакян также выразил мнение, что Украине следует больше сконцентрироваться “на диверсификации военной помощи”, ведь “ключ к поддержке США лежит в Европе”.

По мнению политолога, руководителя политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игоря Рейтеровича, нам сейчас следует готовиться к тому, что помощь от США “будет как минимум задержана”. Это связано с внутриполитическим кризисом, последними событиями в Конгрессе.

Рейтерович уточнил, что этот кризис “связан не с Украиной, а с подготовкой к выборам”. Однако его решение может занять достаточно продолжительный период времени.

– Скорее всего, помощь Украине по каким-то пунктам может быть несколько унифицирована. Им придется чем-то пожертвовать, чтобы удовлетворить заявления, с которыми будут выступать даже умеренные республиканцы, – рассказал политолог в комментарии Фактам ICTV.

А дальше все будет зависеть от сценариев завершения выборов. Наиболее позитивный для Украины – это победа Джо Байдена.

– Но даже в случае, например, победы Трампа понятно, что изначально никаких кардинальных изменений в отношении Украины не будет. Потому что президент в США – это не диктатор, не аналог Путина. Он вынужден будет все согласовывать с Конгрессом. В Сенате большинство – демократы. А по традиции, если победит Трамп, то на следующих довыборах в Конгресс могут победить демократы. Они получат там большинство и просто не дадут приостановить помощь или пойти на какие-то непонятные переговоры с РФ, — добавил Рейтерович.

Политолог прогнозирует, что при любом сценарии кардинального, полного отказа от поддержки Украины не будет, поскольку против этого выступают не только демократы, но и значительная часть республиканцев.

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