БпЛА дважды за две недели атаковали Сочи, где расположена резиденция Путина – британская разведка

В последние две недели дроны уже дважды атаковали российский курортный город Сочи, где находится резиденция диктатора Владимира Путина.

Факт атак подтвердило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве отмечают, что по данным СМИ во время атаки 1 октября 2023 года в аэропорту Сочи была повреждена площадка для вертолетов.

Сейчас смотрят

Предыдущая атака дронов произошла 20 сентября этого года, спровоцировав масштабный пожар в нефтехранилище вблизи аэропорта. Это был первый зарегистрированный удар по Сочи с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

– Сочи – популярное место отдыха, тесно связанное с президентом РФ Владимиром Путиным и являющееся летней базой для многих представителей российской элиты, — подчеркнули в разведке.

В ведомстве уточнили, что атаки дронов на Сочи являются еще одним примером того, как путинская война напрямую затрагивает население РФ вдали от украинской границы.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 October 2023. Find out more about Defence Intelligence’s use of language: https://t.co/QNq23TrRqi ???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/QD8uw7aoCh — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) October 7, 2023

Что известно об атаках беспилотников на Сочи

Во время первой атаки 20 сентября вспыхнул большой пожар на нефтебазе недалеко от аэропорта в Адлере (микрорайоне в Сочи). Были слышны взрывы.

Журналисты-расследователи оппозиционного проекта Агентство обращали внимание, что место атаки БпЛА находится примерно в 25 км от официальной президентской резиденции Бочаров Ручей. Она расположена в Центральном районе Сочи.

Отмечалось, что впервые БпЛА подлетели так близко к сочинской резиденции Путина.

Во время второй атака дронов 1 октября под удар попала стоянка российских вертолетов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.