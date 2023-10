БпЛА дважды за две недели атаковали Сочи, где расположена резиденция Путина – британская разведка

В последние две недели дроны уже дважды атаковали российский курортный город Сочи, где находится резиденция диктатора Владимира Путина.

Факт атак подтвердило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве отмечают, что по данным СМИ во время атаки 1 октября 2023 года в аэропорту Сочи была повреждена площадка для вертолетов.

Предыдущая атака дронов произошла 20 сентября этого года, спровоцировав масштабный пожар в нефтехранилище вблизи аэропорта. Это был первый зарегистрированный удар по Сочи с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

В ведомстве уточнили, что атаки дронов на Сочи являются еще одним примером того, как путинская война напрямую затрагивает население РФ вдали от украинской границы.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 07 October 2023.

