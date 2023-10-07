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Юлия Соколова, редактор ленты

БпЛА дважды за две недели атаковали Сочи, где расположена резиденция Путина – британская разведка

Дрон у небі
Фото: Pixabay

В последние две недели дроны уже дважды атаковали российский курортный город Сочи, где находится резиденция диктатора Владимира Путина.

Факт атак подтвердило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

В ведомстве отмечают, что по данным СМИ во время атаки 1 октября 2023 года в аэропорту Сочи была повреждена площадка для вертолетов.

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Предыдущая атака дронов произошла 20 сентября этого года, спровоцировав масштабный пожар в нефтехранилище вблизи аэропорта. Это был первый зарегистрированный удар по Сочи с начала полномасштабной войны РФ против Украины.

– Сочи – популярное место отдыха, тесно связанное с президентом РФ Владимиром Путиным и являющееся летней базой для многих представителей российской элиты, — подчеркнули в разведке.

В ведомстве уточнили, что атаки дронов на Сочи являются еще одним примером того, как путинская война напрямую затрагивает население РФ вдали от украинской границы.

Что известно об атаках беспилотников на Сочи

Во время первой атаки 20 сентября вспыхнул большой пожар на нефтебазе недалеко от аэропорта в Адлере (микрорайоне в Сочи). Были слышны взрывы.

Журналисты-расследователи оппозиционного проекта Агентство обращали внимание, что место атаки БпЛА находится примерно в 25 км от официальной президентской резиденции Бочаров Ручей. Она расположена в Центральном районе Сочи.

Отмечалось, что впервые БпЛА подлетели так близко к сочинской резиденции Путина.

Во время второй атака дронов 1 октября под удар попала стоянка российских вертолетов.

Война в Украине, Великобритания, Дрони, Разведка, Сочі
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