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Неудача разведки и беспомощность ПВО: выводы Defence Expres из событий в Израиле

Залізний купол
Фото: Depositphotos

Провал разведки, перегруженность Железного купола и подбивание с дрона современного танка Merkava — украинский военный портал Defence Expres проанализировал, почему Израиль оказался неготовым к массированному нападению боевиков ХАМАС.

Аналитики издания после первых суток боевых действий констатировали, что последние события стали неожиданностью для израильских силовиков.

— И на первом месте — неудача разведки. Несмотря на то, что Израиль десятилетиями создавал свою сеть, которая позволяла ему предупреждать атаки и заранее нивелировать угрозы терактов — система дала сбой. Сама атака ХАМАС была подготовлена заранее и отличалась массовостью и координированностью, — отмечают они.

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Об этом, по их мнению, свидетельствует то, что параллельно с массированным ракетным обстрелом через укрепленную границу Сектора Газа ринулись мобильные группы на автомобилях и мотоциклах.

— То есть подготовка к этой атаке требовала длительного приложения значительных сил. Но это не было замечено разведкой Израиля, или решение о принятии превентивных мер не было принято, — говорится в публикации.

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Что касается специализированного на перехвате реактивных снарядов Железного купола с доказанной эффективностью 80-90%, он пропустил удары ХАМАС по критическим объектам инфраструктуры из-за массовости, поскольку любой ЗРК возможно перегрузить путем концентрации удара.

— И если даже из 2200 ракет было перехвачено 90%, то все равно 220 из них прорвалось через противоракетный щит. В то же время при таком массированном запуске речь идет не только о возможности комплексов перехватить часть целей, а о наличии самих противоракет, после использования которых пусковые должны быть перезаряжены и на это время становятся беспомощными, — объясняют аналитики.

Также террористам удалось с помощью дрона, который сбросил взрывчатку, уничтожить один из самых защищенных в мире танков — Merkava Mk 4.

Они отмечают, что этот танк оснащен комплексом активной защиты Trophy, способный перехватывать на подлете снаряды, ракеты и реактивные гранаты, однако не видит и не может среагировать на опасность в виде атаки с зенита.

Однако считают, что у Израиля было время на адаптацию Trophy под противодействие дронам, поскольку ХАМАС использует их не впервые.

— То есть то, что дроны действительно изменили поле боя, что было очевидно на примере войны в Украине, игнорировалось армией, которая считается одной из самых боеспособных в мире, — подытожили в Defence Expres.

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Источник: Defence Expres

Израиль, Война в Израиле, Война в Украине, Палестина, Сектор Газа
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