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После встречи двух диктаторов. Спутник фиксирует резкое увеличение железнодорожного движения между КНДР и РФ

После встречи двух диктаторов. Спутник фиксирует резкое увеличение железнодорожного движения между КНДР и РФ
Фото: Getty Images

Спутниковый снимок железнодорожного объекта в северокорейском городе Туманган, что на границе с Россией, 5 октября 2023 года зафиксировал беспрецедентное количество грузовых вагонов — всего около 73.

Об этом сообщает Beyond Parallel.

Кроме товарных вагонов, на главной складской территории комплекса под открытым небом можно увидеть транспортировочные контейнеры и оборудование.

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Уровень железнодорожного движения намного выше, чем тот, который Beyond Parallel наблюдал на объекте в течение последних пяти лет, даже до пандемии Covid-19.

Спутник фиксирует резкое увеличение железнодорожного движения между КНДР и РФ

beyondparallel

— Учитывая, что Ким и Путин обсудили на последнем саммите некоторые вопросы военного обмена и сотрудничества, резкое увеличение железнодорожного движения, вероятно, свидетельствует о поставках Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию, — говорится в сообщении.

В то же время использование брезента для накрытия транспортных ящиков/контейнеров и оборудования делает невозможным окончательную идентификацию грузов.

Указано, что именно в Тумангане уже фиксировали российские железнодорожные вагоны в ноябре 2022 года, когда США впервые заявили о поставках оружия из КНДР российским боевикам ЧВК Вагнера.

Аналитики отмечают, что в обмен на оружие и артиллерию РФ может помочь Северной Корее с технологиями, в частности связанными с производством межконтинентальных баллистических ракет.

Что известно о сотрудничестве КНДР и России

В конце августа американская разведка получила информацию, что Россия и КНДР ведут переговоры о сделках по поставкам оружия.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал, что дискуссии между Москвой и Пхеньяном “активно продвигаются”. Он также предупредил, что КНДР “заплатит цену”, если предоставит РФ оружие для войны против Украины.

Звучали предположения, что Пхеньян может предложить Москве боеприпасы, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты малой дальности. А Россия может предоставить зерно, нефть и высокочувствительные военные технологии.

13 сентября лидер КНДР Ким Чен Ын встретился с российским диктатором Владимиром Путиным на Дальнем Востоке. Было отмечено, что стороны достигли “удовлетворительного соглашения” по “неотложным вопросам сотрудничества”. В то же время ни Путин, ни Ким Чен Ын, так и не сделали никаких официальных заявлений относительно конкретных договоренностей.

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Юн Сок Йоль

Владимир Путин, Ким Чен Ын, КНДР, Росія
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