В Египте полицейский открыл огонь по израильским туристам: по меньшей мере трое погибших

В Египте полицейский открыл огонь по израильским туристам в средиземноморском городе Александрия. По меньшей мере двое израильтян и один египтянин погибли.

Об этом сообщает Alarabiya news.

В МИД Израиля подтвердили атаку, добавив, что еще один израильтянин получил ранения средней степени тяжести.

Телеканал Extra News, который имеет тесные связи с египетскими службами безопасности, сообщил, что подозреваемый в нападении был задержан.

Силовики быстро оцепили место нападения. На видео, размещенных в социальных сетях, видны две фигуры, неподвижно лежащие на земле возле туристического объекта. Еще одной из них помогала группа мужчин. Было слышно, как одна женщина кричала и звала скорую помощь.

Israelis were fired upon in Egypt pic.twitter.com/ZaXbqXy6wd

— Aleph א (@no_itsmyturn) October 8, 2023