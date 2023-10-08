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В Египте полицейский открыл огонь по израильским туристам: по меньшей мере трое погибших

В Египте полицейский открыл огонь по израильским туристам: по меньшей мере трое погибших

В Египте полицейский открыл огонь по израильским туристам в средиземноморском городе Александрия. По меньшей мере двое израильтян и один египтянин погибли.

Об этом сообщает Alarabiya news.

В МИД Израиля подтвердили атаку, добавив, что еще один израильтянин получил ранения средней степени тяжести.

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Телеканал Extra News, который имеет тесные связи с египетскими службами безопасности, сообщил, что подозреваемый в нападении был задержан.

Силовики быстро оцепили место нападения. На видео, размещенных в социальных сетях, видны две фигуры, неподвижно лежащие на земле возле туристического объекта. Еще одной из них помогала группа мужчин. Было слышно, как одна женщина кричала и звала скорую помощь.

Ранее ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами “в знак солидарности” с палестинцами. Армия Израиля нанесла ответные удары.

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Фото: скриншот с видео

Египет, Израиль, Война в Израиле
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