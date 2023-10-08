В Египте полицейский открыл огонь по израильским туристам: по меньшей мере трое погибших
В Египте полицейский открыл огонь по израильским туристам в средиземноморском городе Александрия. По меньшей мере двое израильтян и один египтянин погибли.
Об этом сообщает Alarabiya news.
В МИД Израиля подтвердили атаку, добавив, что еще один израильтянин получил ранения средней степени тяжести.
Телеканал Extra News, который имеет тесные связи с египетскими службами безопасности, сообщил, что подозреваемый в нападении был задержан.
Силовики быстро оцепили место нападения. На видео, размещенных в социальных сетях, видны две фигуры, неподвижно лежащие на земле возле туристического объекта. Еще одной из них помогала группа мужчин. Было слышно, как одна женщина кричала и звала скорую помощь.
Israelis were fired upon in Egypt pic.twitter.com/ZaXbqXy6wd
— Aleph א (@no_itsmyturn) October 8, 2023
Ранее ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами “в знак солидарности” с палестинцами. Армия Израиля нанесла ответные удары.
Фото: скриншот с видео
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