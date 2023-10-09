Боевики ЧВК Вагнера готовили террористов ХАМАС к атаке на Израиль — ЦНС

Часть наемников ЧВК Вагнера, которые выехали из Беларуси в направлении стран Африки, помогали боевикам ХАМАС подготовиться к нападению на Израиль.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Указано, что вагнеровцы учили членов ХАМАС штурмовать и применять малые беспилотные аппараты для сброса взрывчатого материала.

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— Только россияне среди союзников ХАМАСа имеют опыт применения дронов с механизмами сброса по технике врага. Именно его вагнеровцы и передавали боевикам во время учений в странах Африки, — говорится в сообщении.

В ЦНС также поблагодарили белорусское подполье за информацию о враге.

Война в Израиле 2023 года

В субботу утром, 7 октября, ХАМАС объявил о начале новой масштабной операции против Израиля и выпустил с территории сектора Газа более 2,2 тыс. ракет.

В ответ на это Министерство обороны Израиля объявило о массированном призыве резервистов.

Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а сектор Газа “заплатит” за это нападение.

Утром 8 октября ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами “в знак солидарности” с палестинцами. Армия Израиля нанесла ответные удары.

По состоянию на 9 октября израильская армия объявила о возобновлении контроля над всеми городами на границе с Газой.

Ранее эксперт рассказал, почему России выгодна война в Израиле.

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