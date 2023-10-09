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Нападение на Израиль не связано с фокусом внимания Запада на Украине — Блинкен

Ентоні Блінкен
Фото: Офис президента

Нападение ХАМАСа на Израиль не является попыткой воспользоваться фокусом внимания Запада на Украине.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Нет, я этого не вижу. Мы не видим. Мы увидим, когда узнаем больше, какими были мотивы и какими они есть. Но ясно одно: мы активно работали над тем, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю улучшить свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами, — сказал он.

Блинкен отметил, что у США есть информация, что среди погибших в Израиле есть несколько американцев. Сейчас эти данные проверяются.

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Госсекретарь США также выразил обеспокоенность тем, что конфликт может распространиться на соседние страны.

На вопрос, просили ли США не наносить удары по Ирану, Блинкен ответил: “Единственное, что мы сказали Израилю, это то, что мы здесь, мы вас поддерживаем, мы хотим убедиться, что вы имеете необходимую поддержку”.

Война в Израиле 2023 года

В субботу утром, 7 октября, ХАМАС объявил о начале новой масштабной операции против Израиля и выпустил с территории сектора Газа более 2,2 тыс. ракет.

В ответ на это Министерство обороны Израиля объявило о массированном призыве резервистов.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны, а сектор Газа “заплатит” за это нападение.

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Израиль, Война в Израиле, Энтони Блинкен, США
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