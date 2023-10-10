Тысячи боевиков и туннели: почему наземная операция в Газе станет серьезным вызовом для Израиля

Наземная операция израильской армии в секторе Газа будет непростой и может привести к многочисленным жертвам. Однако после всех зверств, совершенных боевиками ХАМАС, Израиль должен отвечать жестко.

Об этом рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп в интервью Фактам недели.

Почему ответ Израиля должен быть жестким

Сейчас смотрят

Эксперт обратил внимание, что нападение террористического движения ХАМАС привело к сотням жертв среди мирного населения. Террористы устроили настоящую бойню. Они заходили в дома, убивали целые семьи.

Кроме того, боевики расстреляли посетителей музыкального фестиваля Nova Festival после прорыва на территорию Израиля.

– Все, что можно было представить и предположить, ожидать от террористов, совершенно беспощадных, которые действуют бесчеловечными методами, оказываясь перед беззащитным населением, они это устроили. Поэтому они должны быть уничтожены, – отметил Давид Шарп.

Он добавил, что уничтожение ХАМАС должно стать уроком “для других игроков в регионе”: Ирана, ливанской террористической организации Хезболла и других.

По словам Шарпа, урок состоит в том, “что даже если Израиль где-то допустил провал”, это не означает, что страну можно снова жестоко атаковать. Провалом эксперт называет то, что система безопасности, израильские военные спецслужбы не смогли предотвратить нападение ХАМАС.

– И потому этот урок (по уничтожению ХАМАС, — Ред.) должен быть очень наглядным и очень серьезным, – заявил Шарп, добавив, что “ограниченных целей здесь не должно быть”.

Какова вероятность сухопутной операции Израиля в секторе Газа

Давид Шарп рассказал, что соответствующее решение должно принять правительство Израиля.

Эксперт отметил, что “некоторые решения были приняты”, но прямым текстом о проведении масштабной наземной операции в секторе Газа не объявлялось.

– Из контекста можно понять, что это так. Хотя понимание из контекста – это не 100%. Однако главное, что другого выхода в сложившейся ситуации нет. Противник должен быть уничтожен после того, что случилось, — сообщил Шарп.

Может быть много жертв

По мнению Давида Шарпа, если войска Израиля займут сектор Газа в рамках широкомасштабной операции, “это будет знаковое событие”. Однако ожидаются многочисленные жертвы.

– Будут многочисленные жертвы среди мирного палестинского населения. И вообще это будет выглядеть очень и очень серьезно в глазах арабского мира со знаком минус, — подчеркнул эксперт.

Шарп обратил внимание, что члены ХАМАС привыкли использовать гражданское население как живой щит. Например, одно из мест, где руководство ХАМАС любило прятаться во время эскалаций, это бункер под главной больницей Газы.

Он уточнил, что террористическое движение ХАМАС – достаточно сильный противник. Поэтому условия проведения наземной операции Израиля будут сложными.

Какие силы сосредоточены в секторе Газа

По словам Шарпа, ХАМАС – это квазиармия в секторе Газа численностью около 40 тыс. боевиков. Они организованы в бригады со своими командирами, иерархией.

ХАМАС обладает ракетным потенциалом, минометами, ПЗРК, противотанковыми ракетными комплексами, многими гранатометами. Боевики проложили десятки километров тоннелей “в тесной застройке под городами”.

Значительную часть Газы занимает “самая плотная в мире застройка”.

Кроме того, в секторе Газа находится до 10 тыс. боевиков военизированного террористического движения Исламский джихад. Это проиранская организация, имеющая на вооружении тысячи ракет. Как объяснил Шарп, боевики получают оружие и финансирование из Ирана.

– Поэтому ситуация очень серьезная. И даже сама по себе война лицом к лицу с Газой в рамках сухопутной масштабной операции – это серьезный вызов, за который придется заплатить немалую цену… Террористы готовились к войне годами, рыли тоннели, бункеры, отрабатывали свои действия. У ХАМАС 40 тыс. человек примерно, у Исламского джихада – 10 тыс., плюс мелкие группировки, — подчеркнул Шарп.

Он добавил, что некоторые из этих сил обучены и мотивированы. Кое-кто из боевиков “готов даже на самоубийство пойти”.

Возможна ли большая война

Давид Шарп объяснил, что поддержать боевиков ХАМАС в агрессии против Израиля теоретически могут ливанская Хезболла, Иран, проиранские силы в Ираке и Сирии.

По мнению эксперта, нельзя исключать такой сценарий, при котором “Израилю придется столкнуться с Хезболлой в Ливане и ее элементами, союзниками в Сирии, а также обстрелами из Ирака”.

Он уточнил, что “Хезболла значительно сильнее чем ХАМАС”. Эта террористическая организация имеет колоссальный ракетный потенциал, в том числе от 150 до 200 тыс. ракет дальностью до 700 км, много беспилотников.

– Если начнется война с Израилем, Израилю будет очень тяжело. И Хезболла нанесет Израилю серьезный ущерб. Однако тогда она станет приоритетным противником, и на нее, на весь Ливан обрушится беспрецедентный удар: многие тысячи целей в день, пораженных высокоточным оружием, — отметил Шарп.

Он предположил, что в таком случае армия Израиля также начнет масштабную наземную операцию против Хезболлы.

По словам эксперта, сценарий большой войны “вероятен, и его тоже нужно учитывать”.

В то же время Давид Шарп обратил внимание, что Соединенные Штаты сейчас перебрасывают свою авианосную ударную группу ВМС в этот регион для “координации усилий с Израилем”. Кроме того, это демонстративный шаг Вашингтона, “сигнал Ирану и другим странам, чтобы они постарались остаться в стороне” и не вмешивались в события в Израиле.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.