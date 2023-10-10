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Похищают даже тела, чтобы издеваться: украинка об ужасах в Израиле и ситуации из эпицентра событий

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна, тіла загиблих
Фото: Getty Images

Собственными глазами ужасы, которые творились и сейчас происходят в Израиле видела украинка из Львова Наталья Гелбер. Она долгое время живет в Ашдоде, расположенном недалеко от эпицентра нападения ХАМАСа. О ситуации в городе, который оказался в районе обстрелов и близко к боевым действиям — читайте дальше.

Массированные обстрелы стали неожиданностью как для рядовых израильтян, так и для власти, говорит она.

— У нас продолжаются эти ужасные события. Были массированные ракетные обстрелы и бои. Террористы ворвались в города и не жалели никого — ни женщин, ни детей. Наоборот, относились к ним с особой жестокостью. Мы еще и сейчас не выходим из дома, ведь еще не всех боевиков, которые прорвались в страну, и в частности тех, которые прорываются в Ашдод, задержали. Это все было неожиданно, никто не ожидал. Около 06:00 утра я услышала сирену. Когда полетели тысячи ракет, боевики как раз наступали на Израиль. Хуже всего то, что никто не может понять, откуда у них такое большое количество этих ракет, — рассказывает Наталья.

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Она уверена, что количество убитых, о котором говорят на местных каналах, значительно больше, чем 700 человек.

— Раненых не успевают привозить в больницу, многие умирают по дороге. В моргах уже нет места. Очень много людей — это младенцы, маленькие дети, пожилые люди и женщины, подростки. Также подают информацию о похищенных солдатах, но мы не знаем точного количества пленных. Очень много сообщений о пропавших без вести, они (боевики ХАМАС, — Ред.) похищают даже тела, чтобы издеваться. И это видео, где дети в клетках для кур в Кфар-Азе, мы также видели. Они заходили в дома, убивали родителей на глазах детей, похищали людей, — говорит Наталья.

Украинка отмечает, что многие мужчины стали на защиту своих семей, но были убиты боевиками ХАМАСа.

— Мы перестали чувствовать себя защищенными. Не знаю, помогает ли власть, но здесь в основном все очень злы на руководство государства. У нас даже было впечатление, что власти нет, а мы остались сами по себе, — объясняет женщина.

На время воздушной тревоги Наталья с семьей идет из квартиры в укрытие на лестничную клетку, однако только вместе с соседом, у которого есть пистолет.

— Это все не укладывается в голове, мы не можем даже осознать того, что случилось. Каждый раз думаю о похищенных людях и плачу в истерике, потому что не представляю, что с ними сейчас делают. Это не люди, это — звери. И я все же надеюсь, что ХАМАС сотрут с лица земли, потому что продолжать так жить просто невозможно. Люди прятались в бомбоубежищах, а они заходили и расстреливали. Это было просто кровавое месиво. Эти чудовища даже не могли остановиться, когда уже все были мертвы, — рассказывает женщина.

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Наталья Гелбер считает, что власти Израиля значительно толерантнее относятся к местному арабскому населению, тогда как боевикам важно убить как можно больше, в том числе и рядовых жителей: детей, женщин и пожилых людей.

— Наша власть предупреждает об обратном нападении, чтобы спасти их местное население, но забывает, что им плевать на нас. Они пытаются убить как можно больше гражданского населения. Ездили по улицам и стреляли во все, что двигалось, поджигали машины с живыми людьми. Это особая жестокость. А сейчас я хочу посмотреть, как они будут действовать — возвращать людей и воевать против ХАМАСа, — говорит женщина.

Что касается жилых коммуникаций, то в Ашдоде есть свет, газ и вода. В соседнем городе Ашкелоне днем ранее света не было. Пока работают магазины, люди помогают друг другу, организовали бесплатные доезды, куда кому нужно. В городе работает много волонтеров. Более сложная ситуация в поселении возле Кфар-Азы, поскольку там фактически нет ничего из продуктов.

Источник: Еспресо.Захід

Израиль, Война в Израиле, Військові злочини
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