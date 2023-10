Племянница Трампа заявила, что он слил Путину данные по обороне Израиля

Мэри Трамп, племянница экс-президента США Дональда Трампа, заявила, что он, вероятно, мог рассказать российскому диктатору Владимиру Путину секретную иноформацию по обороне Израиля.

Об этом она написала на своей странице в сети Х (Twitter).

В посте Мэри называет своего дядю “маньяком” и пишет, что, вероятно, Трамп мог слить Путину секреты национальной безопасности Израиля. По ее мнению, Кремль в свою очередь поделился этими данными с Ираном, а тот — с ХАМАС.

Она также предположила, что Трамп мог рассказать секретную информацию о подводных лодках Соединенных Штатов.

This fucking maniac likely gave Putin (who gave Iran, who gave Hamas) Israel’s national security secrets…

Plus, he divulged highly classified information about our nuclear subs to an Australian cardboard guy.

Why is he still allowed to roam free? pic.twitter.com/gZsxdQiK0G

— Mary L Trump (@MaryLTrump) October 9, 2023