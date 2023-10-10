Племянница Трампа заявила, что он слил Путину данные по обороне Израиля

Мэри Трамп, племянница экс-президента США Дональда Трампа, заявила, что он, вероятно, мог рассказать российскому диктатору Владимиру Путину секретную иноформацию по обороне Израиля.

Об этом она написала на своей странице в сети Х (Twitter).

В посте Мэри называет своего дядю “маньяком” и пишет, что, вероятно, Трамп мог слить Путину секреты национальной безопасности Израиля. По ее мнению, Кремль в свою очередь поделился этими данными с Ираном, а тот — с ХАМАС.

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Она также предположила, что Трамп мог рассказать секретную информацию о подводных лодках Соединенных Штатов.

— Он раскрыл строго секретную информацию о наших атомных подводных лодках австралийскому картонному парню. Почему ему все еще разрешено свободно бродить, — написала Мэри Трамп.

This fucking maniac likely gave Putin (who gave Iran, who gave Hamas) Israel’s national security secrets… Plus, he divulged highly classified information about our nuclear subs to an Australian cardboard guy. Why is he still allowed to roam free? pic.twitter.com/gZsxdQiK0G — Mary L Trump (@MaryLTrump) October 9, 2023

Ее пост также содержал скриншот сообщения Дональда Трампа на TruthSocial, где он прокомментировал войну в Израиле.

— Те же люди, которые совершали набеги на Израиль, хлынут в наши некогда прекрасные США через нашу ПОЛНОСТЬЮ ОТКРЫТУЮ систему. ЮЖНАЯ ГРАНИЦА, рекордные цифры, — говорится в заметке Трампа.

Он также обвинил Джо Байдена и Барака Обаму в том, что якобы они в этом виноваты.

Ранее Трамп заявил, что готов временно занять должность спикера Палаты представителей. Он выразил такую готовность до того момента, пока законодатели не примут окончательное решение относительно кандидата на эту должность.

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