РФ может выйти из Договора о запрете ядерных испытаний: в ISW оценили опасность

Российское правительство приближается к отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Так, агентство Reuters сообщило 9 октября, что руководство Государственной думы России дало Комитету по международным делам срок до 18 октября для обсуждения процесса отзыва ратификации договора.

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Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал возможность отзыва Россией ратификации договора 5 октября.

— Ранее ISW оценивал, что Кремль использует ядерную риторику для того, чтобы побудить США и их союзников давить на Украину к переговорам, и что применение Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным, — указывают аналитики.

В начале октября западные СМИ сообщили, что Россия уже провела или готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерной силовой установкой с теоретической дальностью полета в тысячи километров.

Источник : ISW

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