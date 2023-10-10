РФ может выйти из Договора о запрете ядерных испытаний: в ISW оценили опасность
Российское правительство приближается к отзыву ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).
Так, агентство Reuters сообщило 9 октября, что руководство Государственной думы России дало Комитету по международным делам срок до 18 октября для обсуждения процесса отзыва ратификации договора.
Российский диктатор Владимир Путин впервые прокомментировал возможность отзыва Россией ратификации договора 5 октября.
— Ранее ISW оценивал, что Кремль использует ядерную риторику для того, чтобы побудить США и их союзников давить на Украину к переговорам, и что применение Россией ядерного оружия в Украине остается маловероятным, — указывают аналитики.
В начале октября западные СМИ сообщили, что Россия уже провела или готовится к испытаниям крылатой ракеты с ядерной силовой установкой с теоретической дальностью полета в тысячи километров.
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