В ГУР рассказали, какое именно оружие из Украины россияне успели передать ХАМАСу

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что россияне заранее знали о планах ХАМАС в отношении Израиля и поэтому успели передать боевикам немного стрелкового оружия, которое получили в Украине.

Об этом в эфире Єдиних новин рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, российские оккупанты успели передать террористам ХАМАС именно западное стрелковое оружие, которое удалось получить в качестве трофеев. Кроме того, оружие явно отправили на Ближний Восток заранее.

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Представитель ГУР отметил, что украинские военные на фронте завладевают большим количеством российской техники, тяжелого вооружения и стрелкового оружия. Однако и россиянам, к сожалению, удается захватывать наше оружие. А дальше оккупанты уже по контрабандным каналам передали оружие боевикам ХАМАС.

Андрей Юсов отметил, что россияне очень оперативно отреагировали на ситуацию вокруг сектора Газа и Израиля. И анализ российского пропагандистского пространства говорит, что россияне могли знать об атаке заранее.

— Государство-террорист Российская Федерация было проинформировано об очередной эскалации и атаке на Израиль. Кроме того, операция по передаче оружия не происходит быстро и требует тщательной подготовки и времени, — сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что Россия передала ХАМАС оружие из Украины для того, чтобы реализовать психологическую операцию — обвинить нас на международной арене.

Напомним, что 7 октября боевики движения ХАМАС атаковали Израиль. Они нанесли массированный ракетный удар и прорвались на израильскую территорию из сектора Газа.

Израиль официально объявил о состоянии войны. Израильская армия уже возобновила контроль над населенными пунктами на границе с сектором Газа, которые ранее захватили террористы.

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