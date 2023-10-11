Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Мир
Марта Бондаренко, редактор ленты

В ГУР рассказали, какое именно оружие из Украины россияне успели передать ХАМАСу

армія РФ російські військові
Фото: Getty Images

В Главном управлении разведки Минобороны сообщили, что россияне заранее знали о планах ХАМАС в отношении Израиля и поэтому успели передать боевикам немного стрелкового оружия, которое получили в Украине.

Об этом в эфире Єдиних новин рассказал представитель ГУР Андрей Юсов.

По его словам, российские оккупанты успели передать террористам ХАМАС именно западное стрелковое оружие, которое удалось получить в качестве трофеев. Кроме того, оружие явно отправили на Ближний Восток заранее.

Сейчас смотрят

Представитель ГУР отметил, что украинские военные на фронте завладевают большим количеством российской техники, тяжелого вооружения и стрелкового оружия. Однако и россиянам, к сожалению, удается захватывать наше оружие. А дальше оккупанты уже по контрабандным каналам передали оружие боевикам ХАМАС.

Андрей Юсов отметил, что россияне очень оперативно отреагировали на ситуацию вокруг сектора Газа и Израиля. И анализ российского пропагандистского пространства говорит, что россияне могли знать об атаке заранее.

— Государство-террорист Российская Федерация было проинформировано об очередной эскалации и атаке на Израиль. Кроме того, операция по передаче оружия не происходит быстро и требует тщательной подготовки и времени, — сказал Юсов.

Представитель ГУР подчеркнул, что Россия передала ХАМАС оружие из Украины для того, чтобы реализовать психологическую операцию — обвинить нас на международной арене.

Читайте также
Россия является одной из тех, кто стоит за атаками ХАМАС – Зеленский
Володимир Зеленський

Напомним, что 7 октября боевики движения ХАМАС атаковали Израиль. Они нанесли массированный ракетный удар и прорвались на израильскую территорию из сектора Газа.

Израиль официально объявил о состоянии войны. Израильская армия уже возобновила контроль над населенными пунктами на границе с сектором Газа, которые ранее захватили террористы.

Война в Израиле, ГУР, Палестина, Разведка, Сектор Газа
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Израиль подвергся ракетному обстрелу из Сирии — ЦАХАЛ
Ізраїль сектор Гази
Новый вызов для Запада: Климкин объяснил, как война в Израиле повлияет на поддержку Украины
В ГУР рассказали, какое именно оружие из Украины россияне успели передать ХАМАСу
ЕС продолжит финансовую поддержку Палестины, однако призвал к прекращению вражды
Жозеп Боррель
ХАМАС выпустили шквал ракет в сторону Ашкелона в Израиле
Ракета Кассам дальністю до 10 км
Война в Израиле: количество жертв превысило 1 000 человек
В ГУР рассказали, какое именно оружие из Украины россияне успели передать ХАМАСу

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
В ГУР рассказали, какое именно оружие из Украины россияне успели передать ХАМАСу
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
В ГУР рассказали, какое именно оружие из Украины россияне успели передать ХАМАСу
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бизнесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
В ГУР рассказали, какое именно оружие из Украины россияне успели передать ХАМАСу
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
В ГУР рассказали, какое именно оружие из Украины россияне успели передать ХАМАСу
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь