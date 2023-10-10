В США заявили о причастности Ирана к атакам ХАМАС

Иран долго поддерживал палестинскую террористическую организацию ХАМАС, поэтому в определенной степени его можно считать причастным к нападению на Израиль.

Об этом сообщил координатор Совета нацбезопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в эфире канала MSNBC.

— Иран в течение длительного времени поддерживал ХАМАС и другие террористические сети в регионе, предоставляя им ресурсы, возможности и тренировки, — сказал он.

В этом смысле Иран “замешан” в нападении, считает Кирби.

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В то же время чиновник отметил, что с точки зрения конкретных доказательств непосредственного участия Ирана в этом нападении на Израиль у США “нет ничего”.

Война в Израиле

В субботу, 7 октября, ХАМАС заявил о начале масштабной военной операции против Израиля. Около 06:30 утра с территории сектора Газа по Израилю было выпущено 2 200 ракет, по подсчетам Тель-Авива, (глава ХАМАСа Исмаил Хания заявлял о 5 тыс. ракет).

9 октября официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с Газой.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что кампания по разгрому ХАМАС “только началась”.

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