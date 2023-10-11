ЕС продолжит финансовую поддержку Палестины, однако призвал к прекращению вражды

Европейский Союз будет продолжать финансовую поддержку Палестины, в частности оказывать гуманитарную помощь и обеспечивать реализацию программ развития.

Об этом по итогам Совета сотрудничества ЕС и стран Персидского залива заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает Укринформ.

Он опроверг ложную информацию о том, что Германия якобы хочет отменить поддержку для Палестинской администрации.

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Немецкий министр четко подчеркнул, что правительство его страны будет продолжать гуманитарную поддержку Палестины и следить за развитием событий в регионе.

— Одна из частей нашей совместной декларации — это важность гуманитарной помощи и помощи по развитию. Уже разъяснили, что не будет приостановления выплат в финансировании Палестины от Европейской комиссии, — заявил Боррель.

Почти сразу после атаки ХАМАС на Израиль Боррель провел разговор с премьер-министром Палестины Мохаммадом Штайе и обратился к Палестинской администрации с просьбой поспособствовать немедленному прекращению вражды для защиты интересов палестинцев.

Жозеп Боррель также говорил и с министром иностранных дел Израиля Эли Коэном, которому выразил солидарность Европейского Союза и осудил террор.

Ранее венгерский еврокомиссар Оливер Варгеи заявил, что ЕС остановил финансирование проектов развития Палестины на сумму 691 млн евро после нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

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