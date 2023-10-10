Защищали своих детей. В Израиле супруги погибли, ликвидировав семерых боевиков ХАМАС

В Израиле семья военных погибла, спасая своих маленьких детей от боевиков ХАМАС. Супруги ликвидировали семь террористов.

Об этом сообщил консул Израиля в Западном регионе Олег Вишняков.

Адар и Итай Бердичевские были офицерами израильской армии и имели дома оружие.

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Они спрятали своих 10-месячных близнецов в мамаде (укрепленная комната в квартире), а сами, чтобы отвлечь внимание террористов от детей, ждали их в доме.

Адар и Итай ликвидировали семерых боевиков, однако супруги погибли.

Дети в течение 13 часов находились в укрытии, сейчас они в безопасности.

— Их нашли брат Итая и отец Адар, которые все это время сражались с террористами, спасли десятки людей, но не смогли вовремя добраться до своих близких, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в результате атаки боевиков ХАМАСа на Израиль погиб бывший израильский футболист Лиор Асулин. Он был на музыкальном фестивале Supernova, который проходил неподалеку от границы с сектором Газа.

Фото: Олег Вишняков

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