Защищали своих детей. В Израиле супруги погибли, ликвидировав семерых боевиков ХАМАС
В Израиле семья военных погибла, спасая своих маленьких детей от боевиков ХАМАС. Супруги ликвидировали семь террористов.
Об этом сообщил консул Израиля в Западном регионе Олег Вишняков.
Адар и Итай Бердичевские были офицерами израильской армии и имели дома оружие.
Они спрятали своих 10-месячных близнецов в мамаде (укрепленная комната в квартире), а сами, чтобы отвлечь внимание террористов от детей, ждали их в доме.
Адар и Итай ликвидировали семерых боевиков, однако супруги погибли.
Дети в течение 13 часов находились в укрытии, сейчас они в безопасности.
— Их нашли брат Итая и отец Адар, которые все это время сражались с террористами, спасли десятки людей, но не смогли вовремя добраться до своих близких, — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в результате атаки боевиков ХАМАСа на Израиль погиб бывший израильский футболист Лиор Асулин. Он был на музыкальном фестивале Supernova, который проходил неподалеку от границы с сектором Газа.
Фото: Олег Вишняков
Загрузка
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко