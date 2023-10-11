Была работа российской ПВО: Брянскую область ночью атаковали беспилотники
Ночью 11 октября Брянскую область России атаковали беспилотники.
На атаку дронов утром пожаловалось Минобороны РФ и губернатор области Александр Богомаз.
В оборонном ведомстве страны-агрессора отметили, что два БпЛА вроде бы перехватили над территорией Брянской области.
Александр Богомаз утверждает, что под ударом находились объекты на территории Суражского района. Пострадавших и разрушений, традиционно для сообщений россиян, якобы нет.
Однако, добавил губернатор Брянской области, на месте работают оперативные и экстренные службы.
Отметим, что Брянская область уже несколько дней была без атак беспилотников. В предыдущий раз российская ПВО ловила БпЛА в этом регионе в четверг, 5 октября. Тогда, как и 3 октября, дрон якобы приземлили над Стародубским муниципальным округом.
4 октября дрон летал над Брянским районом, а днем ранее – над Трубчевским.
Полномасштабная война в Украине длится уже 595-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.
Источник: Минобороны России, Александр Богомаз
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