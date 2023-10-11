В США не фиксировали признаков подготовки ХАМАС к нападению на Израиль — Белый дом

Американская разведка не видела признаков подготовки террористической группировки ХАМАС к атаке на Израиль.

Об этом на брифинге заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

— Мы не видели ничего, что указывало бы на развертывание атаки такого типа, так же как и израильтяне, — сказал он.

В то же время вопрос о том, почему Израиль не предвидел нападение, Салливан попросил переадресовать правительству Израиля.

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— Очевидно, израильское правительство уделяет большое внимание своим разведывательным возможностям по ХАМАС, по Западному берегу реки Иордан, по Хезболле. И почему они не были предупреждены об этом — это не тот вопрос, на который я могу ответить с этой трибуны, — добавил представитель Белого дома.

Ранее Армия обороны Израиля сообщила, что в течение 24 часов нанесла удары по более чем 450 целям ХАМАС в секторе Газа.

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