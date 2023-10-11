Бедрак Виктория, редактор ленты
В Израиле обнародовали список стран, чьи граждане пострадали из-за нападения ХАМАС
Более 50 иностранцев были убиты боевиками ХАМАС в Израиле, десятки людей считаются пропавшими без вести.
Об этом сообщили в МИД Израиля.
Страны, граждане которых пострадали в результате нападения ХАМАС:
- США: 11 убитых, много пропавших без вести;
- Украина: двое убитых;
- Ирландия: один человек пропал без вести;
- Великобритания: один убитый, 10 пропавших без вести;
- Италия: двое пропавших без вести;
- Танзания: двое пропавших без вести;
- Германия: один убитый, некоторые пропали без вести;
- Таиланд: 18 убитых, 11 в заложниках, восемь раненых;
- Франция: двое убитых, один человек в заложниках, 11 пропавших без вести;
- Непал: 10 убитых, один человек пропал, четверо ранены;
- Перу: двое пропавших без вести;
- Аргентина: семеро убитых, 15 пропавших без вести;
- Филиппины: семеро пропавших без вести;
- Панама: один человек пропал без вести;
- Парагвай: двое пропавших без вести;
- Гренландия: трое в заложниках;
- Колумбия: двое пропавших без вести;
- Мексика: двое в заложниках;
- Китай: один человек в заложниках;
- Канада: один убитый, трое пропавших без вести;
- Россия: один убитый, четверо пропавших без вести;
- Бразилия: один раненый, трое пропавших без вести.
No one was spared.
Hamas went after Israelis and and foreigners alike.
We are in this together.
And together we will win. pic.twitter.com/6kiZ43thH1
— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 11, 2023
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Ранее в США заявили, что не фиксировали признаков подготовки ХАМАС к нападению на Израиль.
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