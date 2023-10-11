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В Израиле обнародовали список стран, чьи граждане пострадали из-за нападения ХАМАС

ізраїль
Фото: Pixabay

Более 50 иностранцев были убиты боевиками ХАМАС в Израиле, десятки людей считаются пропавшими без вести.

Об этом сообщили в МИД Израиля.

Страны, граждане которых пострадали в результате нападения ХАМАС:

  • США: 11 убитых, много пропавших без вести;
  • Украина: двое убитых;
  • Ирландия: один человек пропал без вести;
  • Великобритания: один убитый, 10 пропавших без вести;
  • Италия: двое пропавших без вести;
  • Танзания: двое пропавших без вести;
  • Германия: один убитый, некоторые пропали без вести;
  • Таиланд: 18 убитых, 11 в заложниках, восемь раненых;
  • Франция: двое убитых, один человек в заложниках, 11 пропавших без вести;
  • Непал: 10 убитых, один человек пропал, четверо ранены;
  • Перу: двое пропавших без вести;
  • Аргентина: семеро убитых, 15 пропавших без вести;
  • Филиппины: семеро пропавших без вести;
  • Панама: один человек пропал без вести;
  • Парагвай: двое пропавших без вести;
  • Гренландия: трое в заложниках;
  • Колумбия: двое пропавших без вести;
  • Мексика: двое в заложниках;
  • Китай: один человек в заложниках;
  • Канада: один убитый, трое пропавших без вести;
  • Россия: один убитый, четверо пропавших без вести;
  • Бразилия: один раненый, трое пропавших без вести.

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