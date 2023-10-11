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Валентина Летяк, редактор ленты

Война в Израиле: посольство Украины начало эвакуацию граждан

Ізраїль
Фото: Depositphotos

Проблема с эвакуацией из Израиля несколько искусственная, поскольку аэропорт Бен-Гурион работает, просто стоимость билетов существенно возросла. А посольство помогает с выездом только самым уязвимым категориям украинцев.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире телемарафона Єдині новини.

— Некоторые иностранные компании отказались летать, поскольку им повысили страховки. Но все израильские авиаперевозчики работают, большинство лоукостов летает. И вылететь сейчас из Израиля — не проблема. Она заключается в том, что благодаря ажиотажу стоимость билетов существенно выросла, иногда в 3-4 раза. И сейчас стоимость билетов — до $1 тыс. Поэтому вопрос не в том, что невозможно вылететь, а в том, что мы оказываем помощь как посольство наиболее уязвимым категориям граждан, — объяснил он.

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По его словам, речь идет о гражданах, которые находились на лечении, людях с детьми, которые приехали временно, туристах, у которых отменили рейсы.

— То есть на первый эвакуационный рейс мы уже фактически распространили 200 билетов по довоенной цене, в Румынию, на субботу. Я думаю, что на воскресенье будем планировать еще один рейс… Посольство оказывает помощь гражданам, у которых нет возможности оплатить перелет, — отметил Корнийчук.

Он сказал, что для эвакуации людей, которые действительно доказали, что у них нет никаких средств к существованию, привлекают спонсоров. Таких граждан где-то 5-7, их разместили в мотелях на время до рейса и отправят в Европу в ближайшее время.

Действительно большая проблема именно с эвакуацией украинцев, находящихся в секторе Газа. По словам посла, таких около 300, инициативная группа уже собрала списки для вывоза оттуда примерно 160 человек, и это количество постоянно растет.

— Из сектора Газа на Египет через Рафах, и далее в любую третью страну, поскольку египтяне не позволяют лицам, даже гражданам Украины, которые въезжают как эвакуированные из Рафаха, находиться более 48 часов на их территории. Это комплексная проблема, с которой мы работаем в сотрудничестве с нашим посольством в Египте, — объяснил дипломат.

Он выразил надежду, что за четверг-пятницу удастся эвакуировать максимальное количество украинцев из сектора Газа.

По последним данным, количество погибших среди граждан Украины в Израиле возросло до трех. Подтвердилась информация о смерти еще одного украинца в результате нападения ХАМАС.

Еще девять наших граждан получили ранения.

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Израиль, Война в Израиле, Евакуація, МЗС України, посольства, Сектор Газа, Українці
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