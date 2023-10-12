Около 200 украинцев смогут вылететь: посол рассказал, когда состоится первая эвакуация из Израиля

Около 200 граждан Украины смогут вылететь из Израиля в Румынию в субботу вечером, то есть в ночь с 14 на 15 октября. Вскоре планируется следующий эвакуационный рейс, который запланирован на следующий день.

Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук в эфире национального информационного телемарафона Единые новости.

— Аэропорт Бен-Гурион работает в штатном режиме, на сайте посольства отмечено около 1 тыс. граждан, которые заполнили анкету с подтверждением о том, что они готовы заплатить стоимость билета. Первый эвакуационный рейс, то есть первые 200 человек, билеты которых уже оформлены, будут вылетать в Бухарест вечером в субботу, — отметил он.

Посол рассказал, что следующий эвакуационный рейс из Израиля также будет вылетать в Румынию. Он планируется в воскресенье вечером, то есть в ночь с 15 на 16 октября.

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Корнийчук обратил внимание, что главная проблема эвакуации из Израиля заключается в том, что многие иностранные компании отменили рейсы. Вследствие этих решений стоимость билетов для выезда из страны увеличилась до 1 $тыс. (в Европу).

Прежде всего круглосуточно консулы в Израиле помогают тем, кто обращается по украинским телефонам. Чаще всего туда звонят люди, которые не проживали на территории Израиля постоянно.

В дальнейшем эвакуационные рейсы для украинцев будут зависеть от спроса. Эвакуация людей из сектора Газа так и не началась, потому что закрыт единственный пункт пропуска Рафах. Оттуда ни одна страна пока не смогла эвакуировать своих граждан, добавил посол.

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