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Юлия Захарченко, редактор ленты

Дополнительная одежда, топливо и медоборудование: о чем говорили на первом Совете Украина — НАТО

Україна-НАТО
Фото: Depositphotos

На первом Совете Украина — НАТО на уровне министров обороны обсуждали основные потребности и необходимую поддержку. Она поможет пережить мирным жителям Украины еще один тяжелый зимний сезон.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции после заседания.

По его словам, на встрече обратили внимание на приоритеты Украины на пути к членству в НАТО. Среди них — долгосрочная совместимость и оборонные закупки.

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По мнению Столтенберга, модернизированный сектор обороны и безопасности не только поможет Украине победить, но и обеспечит возможность поддерживать мир и стабильность.

Он отметил, что НАТО усилит поддержку, чтобы помочь Украине пережить еще одну тяжелую зиму. Речь идет о предоставлении дополнительной одежды для холодной погоды, средств разминирования, топлива и медицинского оборудования.

Генеральный секретарь обратил внимание, что союзники НАТО высоко оценили борьбу Украины с коррупцией, особенно во время жестокой войны Российской Федерации.

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Йенс Столтенберг, боротьба з корупцією, Война в Украине, зима, Украина-НАТО
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