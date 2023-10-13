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Второе поражение РФ за три дня: в ООН продлили мандат докладчицы по нарушениям прав человека Россией

ООН
Фото: Depositphotos

Совет ООН по правам человека в четверг продлил еще на один год мандат своего спецдокладчика по вопросам нарушения прав человека Россией, что стало вторым дипломатическим поражением Москвы за три дня.

Как сообщает AFP, Высший правозащитный орган ООН 18 голосами против семи принял резолюцию, внесенную несколькими европейскими странами, о продлении полномочий болгарского эксперта по правам человека Марьяны Кацаровой еще на один год.

Во вторник страны отклонили заявку России на возвращение в состав Совета по правам человека, состоящего из 47 членов. Из Совета ООН по правам человека Москву выгнали еще в апреле прошлого года, поскольку Кремль вторгся в Украину.

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А все же, 83 страны на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке проголосовали за возвращение России в высший правозащитный орган ООН. Это существенно больше, чем могла надеяться Украина и ее партнеры. Впрочем, принятие этой резолюции стало еще одним дипломатическим ударом по РФ.

Во время голосования Аргентина, Великобритания, Франция, Германия, Украина и США были среди стран, которые проголосовали за продление мандата специального докладчика.

Китай, Куба, Эритрея, Казахстан и Вьетнам проголосовали против продления.

Индия, Малайзия, Мексика, Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Южная Африка и Япония были среди 22 стран, которые воздержались от голосования.

В сентябре 2022 года Совет решил, что нужен специальный докладчик по России, на фоне беспокойства по поводу усиления репрессий внутри страны со стороны Москвы во время ее войны в Украине.

Марьяна Кацарова является первым поддерживаемым ООН наблюдателем за ситуацией с правами человека в любой из пяти постоянных стран-членов Совета Безопасности ООН.

Резолюция, принятая в четверг, призывает Москву наладить “конструктивную коммуникацию и полное сотрудничество” с Кацаровой и предоставить ей беспрепятственный доступ, в том числе для свободных встреч с гражданским обществом и лицами, находящимися под стражей.

Москва отказалась впустить ее и не признала ее мандат.

Перед голосованием в четверг посол США Мишель Тейлор заявила Совету:

— Ни одна страна не может быть без внимания, независимо от того, насколько она расстроена или обескуражена; независимо от того, насколько сильна ее армия; независимо от того, насколько широка сфера влияния ее марионеток; и независимо от того, насколько агрессивно она угрожает другим странам или подкупает их, — сказала она.

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Второе поражение РФ за три дня: в ООН продлили мандат докладчицы по нарушениям прав человека Россией

Источник: The Guardian, AFP
ООН, Права, Росія
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