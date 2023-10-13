США должны готовиться к одновременной войне с Россией и Китаем — доклад для Конгресса

Соединенные Штаты должны готовиться к возможным одновременным войнам с Россией и Китаем путем наращивания обычных вооруженных сил, укрепления альянсов и активизации программы модернизации ядерного оружия.

Об этом говорится в докладе двухпартийной комиссии при Конгрессе США.

Доклад Комиссии по стратегическому планированию подготовлен на фоне напряженных отношений с Китаем по Тайваню и другим вопросам и обострения противоречий с Россией из-за ее вторжения в Украину.

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Как пишет Reuters, высокопоставленный чиновник, участвовавший в подготовке доклада, отказался сообщить, были ли получены данные разведки о сотрудничестве Китая и России в области ядерного оружия.

— Мы беспокоимся… что между ними может существовать некая конечная координация, которая приводит нас к этой конструкции двух войн, — сказал чиновник на условиях анонимности.

Выводы доклада могут перечеркнуть нынешнюю стратегию национальной безопасности США, предусматривающую победу в одном конфликте при сдерживании другого, и потребовать значительного увеличения расходов на оборону при неопределенной поддержке Конгресса.

— Мы признаем бюджетные реалии, но мы также считаем, что нация должна сделать эти инвестиции, — заявили в предисловии к докладу председатель демократов Маделин Кридон, бывший заместитель руководителя агентства, контролирующего ядерное оружие США, и заместитель председателя Джон Кайл, сенатор-республиканец в отставке.

Выступая на брифинге, посвященном выходу доклада, Кайл сказал, что президент и Конгресс должны “донести до американского народа”, что увеличение расходов на оборону — это небольшая цена, которую нужно заплатить, “чтобы, надеюсь, предотвратить” возможную ядерную войну с участием США, Китая и России.

Недостаточный ядерный арсенал

Доклад комиссии Конгресса расходится с позицией президента США Джо Байдена о том, что нынешний ядерный арсенал Штатов достаточен для сдерживания объединенных сил России и Китая.

Состав арсенала “все еще превышает то, что необходимо для того, чтобы держать под угрозой достаточное количество целей противника, чтобы сдержать ядерное нападение противника”, — заявила в ответ на доклад группа защитников интересов Ассоциации контроля над вооружениями.

— Соединенные Штаты и их союзники должны быть готовы к сдерживанию и поражению обоих противников одновременно. Возглавляемый США международный порядок и поддерживаемые им ценности находятся под угрозой со стороны китайского и российского авторитарных режимов, — говорится в докладе Комиссии по стратегической стратегии.

Конгресс в 2022 году создал комиссию в составе шести демократов и шести республиканцев для оценки долгосрочных угроз Соединенным Штатам и выработки рекомендаций по изменению обычных и ядерных сил США.

Группа согласилась с прогнозом Пентагона, согласно которому стремительное расширение ядерного арсенала Китая, вероятно, приведет к тому, что к 2035 году он будет иметь 1,5 тыс. ядерных боеголовок, что впервые поставит США перед лицом второго крупного соперника, обладающего ядерным оружием.

Угрозы со стороны Китая и России обострятся в период 2027-2035 годов, поэтому “решения необходимо принимать уже сейчас, чтобы страна была готова”, — говорится в 145-страничном докладе.

В докладе говорится, что 30-летняя программа модернизации ядерных вооружений США, начатая в 2010 г. и оцениваемая в 2017 г. примерно в $400 млрд, к 2046 г., должна быть полностью профинансирована, чтобы модернизировать все боеголовки, системы доставки и инфраструктуру в соответствии с графиком.

Среди других рекомендаций — развертывание большего количества тактического ядерного оружия в Азии и Европе, разработка планов по развертыванию части или всех резервных ядерных боезарядов США, а также производство большего количества стелс-бомбардировщиков B-21 и новых атомных подводных лодок класса Columbia сверх запланированного в настоящее время количества.

Группа также призвала увеличить “численность, тип и структуру” обычных вооруженных сил США и их союзников. Если такие меры не будут приняты, то Соединенным Штатам, “скорее всего”, придется увеличить свою зависимость от ядерного оружия, говорится в докладе.

Источник : Reuters

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