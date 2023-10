Блинкен предупредил, что Азербайджан может вторгнуться в Армению “в ближайшие недели” – Politico

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждал небольшую группу американских законодателей, что Азербайджан рассматривает возможность вторжения в Армению.

Об этом информирует издание Politico со ссылкой на двух человек, осведомленных о ходе разговора, который состоялся на прошлой неделе.

О чем предупредил Блинкен

Заявление госсекретаря США прозвучало во время телефонного разговора с законодателями 3 октября.

В то же время, Блинкен выразил уверенность в продолжающихся дипломатических переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Во время этого разговора, в частности, присутствовали законодатели-демократы: Нэнси Пелоси, Анна Эшу и Фрэнк Паллон.

Заявление госсекретаря демонстрирует глубокую обеспокоенность Вашингтона из-за операций Азербайджана в Нагорном Карабахе и возможного распространения конфликта.

Ведь Карабах – это не единственный территориальный спор между Азербайджаном и Арменией. Ильхам Алиев призывал официальный Ереван открыть транзитный коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань. Это автономия, входящая в состав Азербайджана, однако полностью отделенная от него территорией Армении.

В Баку предлагали маршрут, который пройдет через Сюникскую область Армении (исторический регион Зангезур) и позволяет обойти Иран. Алиев тогда подчеркнул, что “мы будем реализовывать Зангезурский коридор, хочет этого Армения или нет”. Президент Азербайджана также пригрозил решить вопрос “силовым путем”.

В Армении ответили, что воспринимают эти заявления как территориальные претензии.

В Госдепартаменте США отказались официально комментировать информацию об угрозе вторжения Азербайджана, однако отметили поддержку “суверенитета и территориальной целостности Армении”, а также разрешения конфликта с помощью “прямых переговоров”.

В то же время, после вероятного разговора с Блинкеном член Палаты представителей США Фрэнк Паллон публично заявил, что обеспокоен возможностью вторжения Азербайджана в Армению в ближайшее время.

– Алиев продвигается к своей цели по захвату южной Армении, – написал Паллон в соцсети Х (бывший Twitter).

Он предположил, что Азербайджан рассматривает такой сценарий после того, как “столкнулся с незначительными последствиями” боевых действий в Карабахе.

Aliyev is moving forward with his objective to take Southern Armenia. There’s no doubt that his regime is emboldened after facing little consequences for the invasion of Artsakh. I’ve urged @StateDept to take concrete action against Azerbaijan, including sanctions. https://t.co/liKmG786dg

— Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) October 11, 2023