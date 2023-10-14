Блинкен предупредил, что Азербайджан может вторгнуться в Армению “в ближайшие недели” – Politico

Государственный секретарь США Энтони Блинкен предупреждал небольшую группу американских законодателей, что Азербайджан рассматривает возможность вторжения в Армению.

Об этом информирует издание Politico со ссылкой на двух человек, осведомленных о ходе разговора, который состоялся на прошлой неделе.

О чем предупредил Блинкен

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Заявление госсекретаря США прозвучало во время телефонного разговора с законодателями 3 октября.

По данным источников, Блинкен подчеркнул, что “Госдеп видит возможность того, что Азербайджан вторгнется на юг Армении в ближайшие недели”. Ведомство отслеживает данную ситуацию.

В то же время, Блинкен выразил уверенность в продолжающихся дипломатических переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Во время этого разговора, в частности, присутствовали законодатели-демократы: Нэнси Пелоси, Анна Эшу и Фрэнк Паллон.

Заявление госсекретаря демонстрирует глубокую обеспокоенность Вашингтона из-за операций Азербайджана в Нагорном Карабахе и возможного распространения конфликта.

Ведь Карабах – это не единственный территориальный спор между Азербайджаном и Арменией. Ильхам Алиев призывал официальный Ереван открыть транзитный коридор между Азербайджаном и эксклавом Нахичевань. Это автономия, входящая в состав Азербайджана, однако полностью отделенная от него территорией Армении.

В Баку предлагали маршрут, который пройдет через Сюникскую область Армении (исторический регион Зангезур) и позволяет обойти Иран. Алиев тогда подчеркнул, что “мы будем реализовывать Зангезурский коридор, хочет этого Армения или нет”. Президент Азербайджана также пригрозил решить вопрос “силовым путем”.

В Армении ответили, что воспринимают эти заявления как территориальные претензии.

В Госдепартаменте США отказались официально комментировать информацию об угрозе вторжения Азербайджана, однако отметили поддержку “суверенитета и территориальной целостности Армении”, а также разрешения конфликта с помощью “прямых переговоров”.

В то же время, после вероятного разговора с Блинкеном член Палаты представителей США Фрэнк Паллон публично заявил, что обеспокоен возможностью вторжения Азербайджана в Армению в ближайшее время.

– Алиев продвигается к своей цели по захвату южной Армении, – написал Паллон в соцсети Х (бывший Twitter).

Он предположил, что Азербайджан рассматривает такой сценарий после того, как “столкнулся с незначительными последствиями” боевых действий в Карабахе.

Aliyev is moving forward with his objective to take Southern Armenia. There’s no doubt that his regime is emboldened after facing little consequences for the invasion of Artsakh. I’ve urged @StateDept to take concrete action against Azerbaijan, including sanctions. https://t.co/liKmG786dg — Rep. Frank Pallone (@FrankPallone) October 11, 2023

На днях советник президента Азербайджана по внешней политике Хикмет Гаджиев отрицал наличие каких-либо претензий на территорию Армении. В одном из интервью он заявил, что риск конфликта невелик, поскольку “последние две недели были самыми спокойными неделями в истории армяно-азербайджанских отношений”.

Гаджиев добавил, что “Азербайджан восстановил то, что юридически, исторически и морально было нашим”. Он заверил, что страна не намерена де-юре вторгаться на армянские территории.

О чем еще шла речь во время разговора с Блинкеном

Американские законодатели во время разговора с Блинкеном настаивали на применении Госдепом возможных мер против президента Азербайджана Ильхама Алиева в ответ на события в Карабахе в сентябре.

Блинкен в ответ сообщил, что Госдепартамент США ищет возможность привлечь Азербайджан к ответственности. Ведомство, в частности, не собирается пролонгировать давнее соглашение, позволяющее Вашингтону оказывать Баку военную помощь.

Закон США О поддержке свободы, принятый в 1992 году, запрещает США оказывать военную помощь Азербайджану в свете его территориальных споров с Арменией.

Однако, начиная с 2002 года, США применяли поправку, позволяющую обходить положения закона. Срок действия этой нормы истек в июне, и она не была продлена.

Что известно о боевых действиях в Карабахе

19 сентября Азербайджан объявил о “начале антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе. В регион зашли азербайджанские войска, происходили бои.

Правительство Армении решило не вмешиваться и не начинать военные действия с Азербайджаном из-за ситуации в Карабахе. Это спровоцировало протесты и стычки в Ереване.

По данным Politico, военные действия побудили более 100 тыс. этнических армян, проживавших в Нагорном Карабахе, выехать из региона.

Так называемые власти непризнанной республики Арцах (Нагорный Карабах) подписали указ о роспуске всех госучреждений и прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

А президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что его страна восстановила суверенитет после операции в Карабахе.

Источник : Politico

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