Главное о важнейших с 1989 года выборах в Польше: кто лидирует и чего ждать Украине

В воскресенье, 15 октября, в Польше пройдут парламентские выборы, которые уже назвали “важнейшими с 1989 года”. По их итогам руководящая партия Право и справедливость (PiS) может одержать беспрецедентную третью подряд победу после восьми лет пребывания у власти.

Однако, как свидетельствуют опросы, коалиция оппозиционных сил не намного отстает от ПиС. Так что существует интрига, кто сможет сформировать коалицию в польском парламенте и новое правительство.

Что известно о выборах и как они могут повлиять на отношения Варшавы и Киева – далее в материале.

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Кого поляки будут избирать 15 октября

Во время очередных парламентских выборов поляки будут выбирать весь состав Сейма и Сената – нижней и верхней палат парламента Польши.

На четырехлетний срок будут избраны 460 депутатов Сейма и 100 сенаторов.

Выборы в Сейм проходят по пропорциональной системе в 41 многомандатном избирательном округе. То есть голосование за кандидатов происходит по партийным спискам. Предусмотрен 5% барьер для отдельных партий и 8% – для партийных блоков.

Сенаторов будут избирать в 100 одномандатных округах. Здесь действует мажоритарная система: от каждого округа избирается один человек, набравший наибольшее количество голосов избирателей.

Определяющими для управления государством являются выборы в Сейм. Ведь партии, получившие большинство в нижней палате парламента, смогут сформировать правительство. Для этого партия или коалиция партий должна получить по меньшей мере 231 мандат в Сейме.

Следует отметить, что в день парламентских выборов 15 октября в Польше также состоится общенациональный референдум. На него вынесут четыре вопроса:

поддерживают ли поляки продажу важных государственных активов иностранным юридическим лицам;

о поддержке повышения пенсионного возраста;

стоит ли демонтировать забор на границе Польши и Беларуси;

поддерживают ли поляки “прием тысяч нелегальных иммигрантов с Ближнего Востока и Африки” в рамках механизма распределения между странами ЕС.

Польская оппозиция критиковала организацию референдума и настаивала, что PiS пытается таким образом мобилизовать свой электорат в день выборов.

Качиньский против Туска: ключевые игроки на выборах в Польше

За победу на выборах будут бороться две ключевые политсилы, которые многие годы поочередно формировали правящие коалиции.

Речь идет о партиях Право и справедливость (лидер – Ярослав Качиньский) и Гражданская платформа (лидер – Дональд Туск).

• Право и справедливость

Консервативная политсила Право и справедливость (ПиС) находится у власти в Польше уже восемь лет подряд (с 2015-го), получив большинство мест в Сейме. Нынешний президент Польши Анджей Дуда баллотировался именно от ПиС.

За эти годы в стране была введена противоречивая судебная реформа, обострившая отношения Варшавы с Евросоюзом, и почти полный запрет на аборты. Достаточно жесткой была позиция правительства по ЛГБТ и беженцам из мусульманских стран. В то же время в Польше вырос ВВП и сократился уровень безработицы.

Экс-премьер и глава партии Ярослав Качиньский уже заверил, что в случае победы ПиС “никто не остановит нас” от внесения изменений в судебную систему. Речь идет о дальнейшем ограничении полномочий судей и возможностей Верховного суда пересматривать программу и действия правительства.

Партия надеется активизировать свой электорат в сельской местности и небольших городах. Большинство избирателей ПиС – это преимущественно люди старшего возраста, которые имеют консервативные взгляды и являются религиозными.

В социальной сфере партия обещает избирателям увеличение ежемесячной помощи на ребенка (с 500 до 800 злотых) и дополнительные пенсионные выплаты, сообщает DW.

В ПиС позиционируют парламентские выборы как выбор между оппозицией, которая якобы предана интересам иностранных государств и занимает мягкую позицию по миграции, и действующей властью, которая будет защищать суверенитет и границы Польши.

• Гражданская платформа

Гражданская платформа является ключевой оппозиционной партией Польши. Ее возглавляет Дональд Туск – бывший премьер страны и экс-председатель Европейского совета.

Партия примет участие в выборах в составе коалиции под названием Гражданская коалиция. Кроме политсилы Туска, в этот альянс входят Польская инициатива, Партия зеленых и другие силы.

Дональд Туск уже назвал эти парламентские выборы “важнейшими с 1989 года и падения коммунизма”.

Он представил 100 мер, которые обещает реализовать в случае победы и формирования правительства. Как отмечает DW, список содержит как экономические уступки для граждан и бизнеса, “так и шаги по восстановлению демократических устоев”.

Политсила Туска также обещает улучшение медицинского страхования и повышение зарплаты для учителей, либерализацию законодательства по абортам, “отделение церкви от государства”, разблокирование €36 млрд, которые Польша должна была получить от Евросоюза для противодействия Covid-19, однако деньги были заблокированы из-за противоречивой судебной реформы.

Значительное количество избирателей Гражданской платформы – жители больших городов.

Оппозиция утверждает, что голосование 15 октября может стать последним шансом остановить отход Польши от принципов ЕС. На одном из предвыборных мероприятий Дональд Туск заявил, что Право и справедливость “планирует систематически, хладнокровно вывести Польшу из Европейского Союза”.

В ПиС отрицают наличие такого плана.

• Другие партии, имеющие шансы попасть в парламент

Шансы пройти в парламент имеет избирательный блок Третий путь (Trzecia Droga). В его состав входят: центристская партия Польша 2050, созданная журналистом и телеведущим Шимоном Головней, и Польская коалиция, ядром которой является Польская крестьянская партия.

Попасть в парламент может также Левица – коалиция левых социал-демократических партий.

Усилила свои позиции крайне правая евроскептическая партия Конфедерация.

О чем свидетельствуют опросы

Согласно данным опросов, места в парламенте Польши могут получить пять партий. Это ключевые конкуренты – ПиС и Гражданская коалиция.

По данным агрегатора соцопросов Politico, Право и справедливость гипотетически наберет 37% голосов избирателей. В то время как партия Туска – 30%. Такой некритический отрыв в 7% свидетельствует об определенной поляризации в польском обществе.

Шансы также имеют блок Третий путь (11%), Левица (10%) и евроскептики из Конфедерации (9%).

Who’s ahead in the polls in Poland? Our current poll of polls:

PiS: 37% (-7)

KO: 30% (+3)

P2050+KP: 11%

Lewica: 10% (-2)

Konf: 9% (+2) +/- vs. 2019 result pic.twitter.com/X6HKBKwEjy — POLITICO Poll of Polls (@pollofpolls_EU) October 13, 2023

Как отмечает Politico, хотя Право и справедливость лидирует в соцопросе, руководящая партия вряд ли получит абсолютное большинство мандатов в Сейме. Поэтому возникнет вопрос о формировании коалиции.

Наиболее вероятным кандидатом является Конфедерация – ультраправая либертарианская партия, которая хочет запретить аборты (даже в случаях изнасилования), либерализовать доступ к огнестрельному оружию, а также выступает против помощи Украине.

Вместе ПиС и Конфедерация могут гипотетически набрать около 46%, что позволит им сформировать правительство.

Однако в партии Конфедерация пока что выступают против каких-либо коалиционных объединений. Один из лидеров этой политсилы Кшиштоф Босак исключил такую возможность, отметив, что “Конфедерация не намерена продлевать власть PiS или способствовать возвращению Туска к власти”.

Другой вариант коалиции – объединение партии Туска, Третьего пути и Левицы.

Опрос центра IBRiS для портала Onet показал, что на предстоящих парламентских выборах победит ПиС с результатом 34,9% голосов. Второе место занимает Гражданская коалиция (28,1%).

Третий путь набирает 10,3%, Левица – 10%, а Конфедерация – 8,3%. Кроме того, 6,6% потенциальных избирателей еще не определились, за кого голосовать.

Участие в парламентских выборах планируют принять более 66% респондентов.

По расчетам Onet, основанным на опросе, ПиС может получить в Сейме 197 мест, партия Туска – 154, Третий путь – 41, Левица – 38, Конфедерация – 29. Такой баланс сил означает, что Право и справедливость потеряет единоличное большинство в Сейме.

При коалиции с Конфедерацией у партий будет 226 мест, тогда как для формирования правительства требуется минимум 231.

По оценке Onet, в такой ситуации у оппозиции будет немного больше шансов сформировать правительство: вместе партия Туска, Третий путь и Левица могут получить 233 мандата в Сейме.

Опрос компании Kantar для телеканала TVN24 свидетельствует, что ПиС может набрать 31% голосов, Гражданская коалиция – 26%, Третий путь – 12%, Левица – 11%, Конфедерация – 8%.

По расчетам TVN24, Право и Справедливость может рассчитывать на 173 места в Сейме, Гражданская коалиция – на 150 мест, Третий путь – на 52, Левица – на 48 мандатов, Конфедерация – на 36.

Партия Туска, Третий путь и Левица в случае формирования коалиции могут рассчитывать на 250 мест и гипотетически сформировать правительство.

Najnowszy sondaż Kantar dla @FaktyTVN i @tvn24. Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica mogą liczyć na w sumie 250 mandatów. Sprawdź szczegóły: https://t.co/sqwtxsG3w7 pic.twitter.com/RUkUqPkUAY — Fakty TVN (@FaktyTVN) October 12, 2023

Опрос международной исследовательской компании Ipsos показал, что ПиС может набрать 36%, партия Дональда Туска – 28%, Конфедерация – 9%, Третий путь и Левица – по 8%. В выборах планируют принять участие около 70% поляков.

Не исключено, что “коалициада” после выборов может затянуться, и ни одна из партий-лидеров не сможет быстро сформировать коалицию.

Как выборы в Польше могут повлиять на отношения с Украиной

С начала полномасштабной войны Польша приняла сотни тысяч беженцев из Украины, оказывала военную и гуманитарную помощь. Официальная Варшава считалась одним из ключевых союзников Киева, в частности, при отстаивании украинских интересов в Евросоюзе.

Однако в последнее время в отношениях между Украиной и ее ближайшим стратегическим партнером возник кризис. Камнем преткновения стал экспорт украинского зерна, заблокированный Варшавой.

Эта тема начала доминировать в избирательной кампании, в частности среди политиков из лагеря власти, в борьбе за электорат среди польских фермеров.

Риторика выходила и за пределы “зернового спора”: звучали заявления о “прекращении поставок оружия в Украину” и о возможном сокращении помощи украинским беженцам в 2024 году.

Как после выборов могут сложиться отношения Варшавы и Киева – Факты ICTV расспросили у политологов Владимира Фесенко и Игоря Рейтеровича.

• Помощь Украине – в национальных интересах Польши

По словам руководителя политико-правовых программ Украинского центра общественного развития Игоря Рейтеровича, возможны два варианта формирования коалиции после выборов в Польше:

национально-консервативная (ядром которой будет ПиС);

либеральная (к власти вернется Дональд Туск и его политсила).

В обоих случаях, по мнению политолога, поддержка Украины продолжится, в том числе и военная.

– Единственная партия, которая против Украины, – это Конфедерация. У нее немного голосов, и даже если они попадут в коалицию с правыми (ПиС, — Ред.), им все равно не позволят как-то ограничивать помощь Украине. Здесь простой момент: тесное и эффективное сотрудничество с Украиной на сегодняшний день – в национальных интересах Польши, — подчеркнул Рейтерович.

Согласен с тем, что в поддержке Украины принципиально ничего не изменится и глава правления Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фесенко.

По его мнению, в случае победы правящей партии ПиС ей “придется отказаться от агрессивной предвыборной риторики”.

– Потому что это было для выборов и для мобилизации консервативно-популистски настроенного электората. После выборов будут доминировать национальные интересы. А главный национальный интерес Польши – продолжение поддержки Украины, – отметил политолог.

Он считает, что противоречия между Варшавой и Киевом “никуда не денутся”, в частности по историческим вопросам. Они существовали еще до полномасштабной войны.

Однако польское руководство “прекрасно понимает, что если не поддержать Украину, война придет в Польшу“. Поэтому поддержка нашего государства будет продолжаться и не изменится. Однако отношения, особенно в экономической сфере, будут “более конкурентными”.

Фесенко добавил, что если оппозиционной Гражданской платформе удастся создать большинство и свое коалиционное правительство, “тогда проблем для нас будет меньше”. Поскольку у партии Туска более проевропейские позиции, у нее “нет таких конфликтных требований к Украине, особенно по историческим и идеологическим вопросам”.

– И в этом смысле ситуация будет более стабильной, партнерской. Но для нас важно не вмешиваться в эти предвыборные конфликты, не вставать на сторону той или иной политсилы во время выборов. Неважно, кто кого поддерживает, мы должны придерживаться нейтралитета, поскольку нам нужно сохранять в странах-партнерах межпартийный консенсус по Украине, — заявил Владимир Фесенко.

• Евроинтеграция Украины

Оба политолога считают, что в случае формирования правительства ПиС Польша может предъявлять Украине дополнительные требования в вопросе интеграции в Евросоюз.

По словам Владимира Фесенко, они могут касаться места Украины на аграрном рынке ЕС.

– Польша будет поддерживать интеграцию Украины и в ЕС, и в НАТО. Но в вопросах евроинтеграции, как и некоторые другие восточноевропейские страны, они будут выдвигать нам дополнительные требования. Мы конкуренты с Польшей на аграрном рынке. И потому нас ждут очень непростые переговоры и поиски непростых, сложных компромиссов, – рассказал политолог.

Игорь Рейтерович считает, что в случае прихода к власти коалиции Туска, наши евроинтеграционные стремления “будут немного быстрее”. Поскольку Гражданская платформа больше склоняется к расширению сотрудничества внутри ЕС, чем ПиС.

– Право и справедливость скептически по некоторым вопросам настроены. Поэтому они могут быть более скептически настроены относительно начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. То есть, они будут вести с нами эти консультации, но будут занимать более жесткую позицию по некоторым вопросам, — объяснил Рейтерович.

• Градус напряжения упадет

Политологи уверены, что после парламентских выборов снизится градус напряжения в отношениях между Польшей и Украиной.

– Важно, чтобы выборы закончились, и тогда ситуация будет постепенно нормализоваться в отношениях между нашими странами, — подчеркнул Владимир Фесенко.

А Игорь Рейтерович отметил, что “градус напряжения существенно снизится”, поскольку политика после выборов отойдет на второй план. И даже критические вопросы, по мнению политолога, будут решены.

– Выборы уйдут, и градус напряжения очень сильно упадет. Это с вероятностью 95%, – заявил Рейтерович.

Поэтому следует ожидать, что между Киевом и Варшавой сохранятся тесные отношения.

Источник: PAP, Polskie Radio, GazetaPrawna.pl, Onet Wiadomości, OKO.press, Onet, TVN24, TVP Parlament,

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