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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Палестинские боевики получили миллионы долларов через криптобиржу в Москве – WSJ

москва сіті
Фото: Unsplash

Террористическая атака боевиков ХАМАС на Израиль в субботу, 7 октября, частично финансировалась в криптовалюте через рублевую криптобиржу Garantex.

Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на данные аналитической компании Elliptic.

Отмечается, что площадкой Garantex пользовались группировки боевики группировки Исламский джихад и ХАМАС. Исследователи утверждают, что перед вторжением в Израиль цифровые кошельки, контролируемые Исламским джихадом, в сумме получили транзакций более чем на $93 млн. Такую же схему использовал и ХАМАС.

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В июне сумма транзакций на платформе составила около $865 млн, что втрое больше, чем в апреле 2022 года, когда Минфин США ввел санкции против Garantex.

По словам представителя Минфина США, ведомство ищет способы введения дополнительных мер против тех, кто использует Garantex для трансграничных переводов.

В то же время, представитель криптобиржи Евгения Бурова в комментарии WSJ отвергла обвинения в адрес Garantex, заявив о “нетерпимости к отмыванию денег”.

Криптобиржа Garantex была основана в 2019 году в Эстонии. После начала полномасштабной войны России в Украине криптобиржа перенесла свою IT-инфраструктуру в РФ и стала основным каналом для вывода денежных средств из страны. Ее офис расположен в одной из башен Москва Сити.

Что происходит в Израиле?

Утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар. Боевики прорвались через блокпосты израильских городов Сдерот, Нетивот и Офиким.

Израиль официально объявил о состоянии войны. 9 октября ЦАХАЛ возобновил контроль над населенными пунктами на границе с сектором Газа, которые ранее захватили террористы.

В результате нападения боевиков ХАМАС на территории Израиля было убито около 1,3 тыс. человек. Большинство погибших — гражданские лица.

По предварительным подсчетам, представители ХАМАСа взяли в заложники около 150-200 человек во время нападения на Израиль.

13 октября военная пехота и танки ЦАХАЛ вошли на территорию сектора Газа в рамках локальных рейдов, чтобы в дальнейшем очистить от потенциальных террористов и найти пропавших без вести граждан.

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Источник: The Wall Street Journal
Война в Израиле, Криптовалюта, Росія
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Израильская армия настроена решительно уничтожить “гнездо террора” террористической организации ХАМАС. ЦАХАЛ атаковал почти полтысячи объектов в секторе Газа, в том числе дом одного из командиров боевиков.

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